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Чи можна мати "кубики" пресу, не тренуючи його? Тренер Мандзяк дав чітку відповідь

Фото: Віктор Мандзяк розповів про брюшний прес (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Красивий підтягнутий прес з "кубиками" - це мрія багатьох людей. Але чи можна досягти плоского та рельєфного животика без тренувань?

На це питання в ексклюзивному коментарі для РБК-Україна відповів професійний фітнес-тренер Віктор Мандзяк.

Відповідь відомого тренера Віктора Мандзяка

За словами тренера, кубики преса можна мати, не качаючи прес та не задіюючи його м'язи.

"Так чи інакше м'язи живота задіюються у повсякденній активності, навіть, коли ви встаєте з ліжка зранку", - сказав експерт.

Віктор повідомив, що наявність кубиків визначає не так наявність мускулатури, як відсутність жиру в абдомінальній зоні (в районі живота).

"Зробіть так, щоб було менше жиру під шкірою живота - і ваші кубики будуть проглядатись. А якщо ви хочете, щоб ці кубики були об'ємними, тобто випуклими, тоді треба добавити вправи на прес", - резюмував фітнес-тренер.

Як зменшити кількість жиру на животі

Для того, щоб зменшити жир в області живота, потрібно враховувати декілька аспектів:

Здорова дієта

Важливо знижувати калорійність їжі і збільшувати споживання овочів, фруктів, білків і здорових жирів.

Фізична активність

Регулярні вправи, які включають аеробну активність і силові тренування, допомагають знижувати жирові відкладення.

Загальна здорова вага

Зниження загальної кількості жиру в організмі часто призводить до зменшення обсягів в області живота.

Індивідуальні особливості

Люди мають різну генетичну схильність до накопичення і зменшення жирової тканини в певних місцях, включаючи живіт.

Час

Зміни в тілі зазвичай відбуваються поступово, тому необхідно мати терпіння й продовжувати зусилля.

Важливо пам'ятати, що здорове зниження ваги - це процес, який вимагає часу і комбінації різних методів для досягнення тривалих результатів.

Нагадаємо, тренер Мандзяк пояснив, що краще для схуднення - тренування, чи 10 тисяч кроків.

До цього Віктор Мандзяк розказав, яке м'ясо треба їсти, щоб худнути.

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