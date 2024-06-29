Чи можна мати "кубики" пресу, не тренуючи його? Тренер Мандзяк дав чітку відповідь

Красивий підтягнутий прес з "кубиками" - це мрія багатьох людей. Але чи можна досягти плоского та рельєфного животика без тренувань?
На це питання в ексклюзивному коментарі для РБК-Україна відповів професійний фітнес-тренер Віктор Мандзяк.
За словами тренера, кубики преса можна мати, не качаючи прес та не задіюючи його м'язи.
"Так чи інакше м'язи живота задіюються у повсякденній активності, навіть, коли ви встаєте з ліжка зранку", - сказав експерт.
Віктор повідомив, що наявність кубиків визначає не так наявність мускулатури, як відсутність жиру в абдомінальній зоні (в районі живота).
"Зробіть так, щоб було менше жиру під шкірою живота - і ваші кубики будуть проглядатись. А якщо ви хочете, щоб ці кубики були об'ємними, тобто випуклими, тоді треба добавити вправи на прес", - резюмував фітнес-тренер.
Для того, щоб зменшити жир в області живота, потрібно враховувати декілька аспектів:
Здорова дієта
Важливо знижувати калорійність їжі і збільшувати споживання овочів, фруктів, білків і здорових жирів.
Фізична активність
Регулярні вправи, які включають аеробну активність і силові тренування, допомагають знижувати жирові відкладення.
Загальна здорова вага
Зниження загальної кількості жиру в організмі часто призводить до зменшення обсягів в області живота.
Індивідуальні особливості
Люди мають різну генетичну схильність до накопичення і зменшення жирової тканини в певних місцях, включаючи живіт.
Час
Зміни в тілі зазвичай відбуваються поступово, тому необхідно мати терпіння й продовжувати зусилля.
Важливо пам'ятати, що здорове зниження ваги - це процес, який вимагає часу і комбінації різних методів для досягнення тривалих результатів.
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