Можно ли иметь "кубики" пресса, не тренируя его? Тренер Мандзяк дал четкий ответ

Ответ известного тренера Виктора Мандзяка

По словам тренера, кубики пресса можно иметь, не качая пресс и не задействуя его мышцы.

"Так или иначе мышцы живота задействуются в повседневной активности, даже когда вы встаете с постели утром", - сказал эксперт.

Виктор сообщил, что наличие кубиков определяет не столько наличие мускулатуры, сколько отсутствие жира в абдоминальной зоне (в районе живота).

"Сделайте так, чтобы было меньше жира под кожей живота - и ваши кубики будут просматриваться. А если вы хотите, чтобы эти кубики были объемными, то есть выпуклыми, тогда нужно добавить упражнения на пресс", - резюмировал фитнес-тренер.

Как уменьшить количество жира на животе

Для того чтобы уменьшить жир в области живота, нужно учитывать несколько аспектов:

Здоровая диета

Важно снижать калорийность пищи и увеличивать потребление овощей, фруктов, белков и здоровых жиров.

Физическая активность

Регулярные упражнения, включающие аэробную активность и силовые тренировки, помогают снижать жировые отложения.

Общий здоровый вес

Понижение общего количества жира в организме часто приводит к уменьшению объемов в области живота.

Индивидуальные особенности

Люди имеют разную генетическую предрасположенность к накоплению и уменьшению жировой ткани в определенных местах, включая живот.

Время

Изменения в теле обычно происходят постепенно, поэтому необходимо иметь терпение и продолжать усилия.

Важно помнить, что здоровое снижение веса - это процесс, требующий времени и комбинации различных методов для достижения длительных результатов.