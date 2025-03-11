Чи можна людям після 60 років їсти кисломолочний сир?

Користь кисломолочного сиру для людей 60+

Зміцнення кісток

З віком ризик остеопорозу зростає, тому кальцій, яким багатий сир, стає незамінним. Він підтримує щільність кісток, запобігаючи переломам.

Крім кальцію, сир містить фосфор, який також важливий для здоров'я кісток.

Підтримка м'язової маси

Саракопенія (втрата м'язової маси) - поширена проблема серед літніх людей. Білок, що міститься в сирі, допомагає підтримувати м'язи в тонусі, покращуючи силу та рухливість.

Білок також сприяє відновленню тканин та зміцненню імунної системи.

Покращення травлення

Кисломолочні бактерії в сирі підтримують здоров'я мікрофлори кишківника, покращуючи травлення та запобігаючи запорам.

Сир легко засвоюється, що робить його ідеальним продуктом для людей з чутливим травленням.

Вітаміни та мінерали

Сир містить вітаміни групи B, які необхідні для нервової системи, а також вітаміни A та D, важливі для зору та імунітету.

Він також є джерелом мінералів, таких як калій та магній, які підтримують роботу серця та нервової системи.

Покращує стан шкіри

Кисломолочний сир містить антиоксидантні сполуки, селен і вітамін Е, що допомагають боротися з вільними радикалами, сприяють очищенню шкіри та її зміцненню. Якщо регулярно їсти сир, то це сприятиме виробленню колагену в шкірі, який уповільнює процеси старіння, захищає від появи зморшок.

Як правильно вживати кисломолочний сир

Обирайте нежирний сир

Оптимальний варіант - сир з вмістом жиру до 5%.

Починайте з малих порцій

Спостерігайте за реакцією організму.

Враховуйте індивідуальні особливості

Якщо у вас є хронічні захворювання, проконсультуйтеся з лікарем.

Поєднуйте з іншими продуктами

Вживайте сир з овочами, фруктами та злаками для збалансованого харчування.

Різноманітність

Включення в раціон козячого сиру, бо він є багате джерело кальцію та білка, які необхідні для підтримки здорових кісток.

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