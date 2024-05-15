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Чи можна на городі садити соняшник: всі "за" та "проти"

Фото: Чи можна садити соняшник на городі (agroprovision.com)
Автор: Людмила Жукова

Соняшник - одна з прадавніх сільськогосподарських культур, що з кожним роком лише підвищує свою популярність. Але ця рослина має бути ізольована від інших.

Чому соняшник не треба садити на городі з іншими рослинами, розкаже РБК-Україна.

В матеріалі використані дані з сайтів Агросектор, Сад та город.

Чому не можна садити соняшник на городі

Соняшник, незважаючи на свою популярність та корисність, може мати негативний вплив на ґрунт. По-перше, він може призвести до збіднення ґрунту, що робить його непридатним для вирощування інших культур.

Соняшник вбирає з землі багато поживних речовин, що робить її менш плідною. Хоча можна швидко відновити родючість землі шляхом додавання добрив, проте це може вимагати додаткових витрат і зусиль.

Окрім того, якщо соняшник висаджувати поруч з іншими культурами, він може конкурувати з ними за корисні ресурси. Соняшник швидко забирає воду, поживні речовини та світло, що може призвести до погіршення урожаю інших рослин.

Наприклад, якщо висадити соняшник поруч з картоплею, це може призвести до збіднення урожаю картоплі, оскільки соняшник буде конкурувати з нею за поживні речовини та місце для росту.

Крім того, соняшник може привертати птахів на город, що також може мати негативний вплив на врожай. Хоча птахи можуть бути корисними для городу, їх шкідливий вплив на врожай може перевищувати користь.

Отже, важливо розглядати всі можливі наслідки вирощування соняшнику на городі та розглядати альтернативні варіанти, щоб забезпечити максимальний врожай та збереження родючості ґрунту.

 

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