Чи можна дружити з колишнім: всі "за" і "проти"

Експерт пропонує подивитися на таку ситуацію з різних поглядів та зважити усі аргументи "за" та "проти". А тільки після цього приймати особисте для себе рішення.

Аргументи "за":

Підтримка соціальних зв'язків: збереження дружби з колишнім може сприяти збереженню соціальних зв'язків, що важливо для психічного благополуччя.

Можливість збереження цінних спільних досвідів. Зберігаючи дружбу з колишнім, люди можуть зберегти спільні інтереси та досвід, що може бути корисним у майбутніх стосунках.

Підтримка емоційного благополуччя. Збереження дружніх зв'язків з колишнім може допомогти зберегти позитивне емоційне ставлення до минулих стосунків та сприяти загальному благополуччю під час періоду розставання.

Розширення соціального кола. Дружба з колишнім може відкрити нові соціальні можливості, відновити контакти зі спільними друзями та створити нові знайомства.

Можливість для відновлення стосунків. Спілкування з колишнім може стати першим кроком до відновлення стосунків у майбутньому, коли обидва партнери будуть готові до цього.

Аргументи "проти"

Ризик відновлення старих почуттів. Збереження дружби з колишнім може відновити або підкріпити почуття, які були присутніми в попередніх стосунках, що може складати загрозу для подальшого емоційного благополуччя.

Негативний вплив на нові стосунки. Може виникнути негативний вплив на майбутні стосунки, особливо якщо потенційні партнери відчувають незручність або ревнощі відносно дружби з колишнім.

Необхідність пристосування. Збереження дружніх стосунків з колишнім може потребувати складних адаптаційних стратегій, щоб враховувати нові контексти та обставини, які можуть виникнути після розставання.

Втрата особистого простору. Підтримка спілкування з колишнім може призвести до втрати особистого простору та індивідуальності в нових стосунків, що може стати джерелом конфліктів.

Ризик плутанини стосунків. Підтримка дружби з колишнім може призвести до плутанини стосунків та непорозумінь у майбутньому, особливо якщо одна зі сторін не розуміє природи цієї дружби.

Враховуючи ці аргументи, важливо ретельно зважити на всі можливі наслідки перед прийняттям рішення про те, чи залишати колишнього у своєму житті.