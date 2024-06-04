Чому жінки заводять коханців? 10 причин, про які повинен знати кожен одружений чоловік

Ситуація, за якої жінка заводить коханця, буває не так рідко, як здається. Насправді ще один коханий у жінок буває так само часто, як і коханки у чоловіків. Причини при цьому бувають абсолютно різні, і чоловікам варто їх знати, щоб не отримати "роги" від коханої.

Які причини штовхають жінок до обіймів коханця, розповів РБК-Україна (проєкт Styler) бізнес та лайф коуч, а також сексолог Віталій Курсік.

Звичка залучати увагу зі сторони інших людей може здатися незрозумілою для багатьох чоловіків, особливо для тих, хто вже перебуває в серйозних стосунках. Однак жінки можуть мати свої власні мотиви для цього.

Ось 10 причин, про які може бути корисно знати кожному одруженому чоловікові:

Потреба в підтримці

Залучення уваги може бути способом отримати підтримку та підвищити власну самооцінку.

Прагнення до підтримки свого привабливого образу

Для деяких жінок мати коханців - є способом підтримувати свій власний образ як привабливої та гарної жінки.

Бажання привернути увагу свого партнера

Залучення уваги на стороні може бути способом привернути увагу та зберегти інтерес свого партнера.

Пошук підтвердження

Для деяких жінок, привернення уваги може бути способом шукати підтвердження своєї привабливості та цінності.

Жага пригод

Для деяких жінок, залучення уваги може бути способом зберегти власну жагу до пригод та нових вражень.

Неспокій

Привернення уваги може бути способом виявлення своїх власних нестабільних емоцій та неспокою.

Впевненість в собі

Деякі жінки можуть використовувати залучення уваги як спосіб підвищення своєї власної впевненості в собі.

Спосіб привернути увагу до себе

Залучення уваги може бути способом привернути увагу до своєї особи та відволіктися від негативних думок або емоцій.

Потреба у підтримці з боку інших жінок

Коханець може бути способом отримати підтримку та підвищити власну самооцінку в очах інших жінок.

Потреба у романтиці

Коханець може бути способом додати романтики та емоційного зближення до стосунків.

Отже, хоча це може здатися незвичайним для багатьох чоловіків, важливо розуміти, що жінки можуть мати різні мотиви для залучення до себе уваги з боку інших чоловіків.

Ключем до здорових та розуміючих стосунків є відкритість та співпраця. Дуже важливо вміти говорити одне з одним про те, що непокоїть, чого бракує у стосунках та шукати спільно шляхи для подолання проблем.