Чи можна ділити пігулку? Лікар розвінчав основний міф

Чи можна ділити таблетки навпіл? Існує думка, що діючої речовини буде неоднакова кількість у кожній половинці. Але це не так!

Про те, чи можна ділити препарати, розповів лікар-невролог, психіатр вищої категорії Євген Скрипник у Instagram.

Чи можна ділити таблетки навпіл?

Медик повідомив, що після відвідування фармзаводу та спілкування з технологами, що виготовляють ліки, він зробив висновки, що можна ділити будь-які ліки, таблетки, навіть якщо поділу там немає.

"Діюча речовина розподіляється однаково, неможливо зробити так, щоб в одній частині таблетки була різна кількість діючої речовини", - повідомив Євген.

Вся сировина, тобто речовина, що діє, і допоміжні речовини проходять процес змішування, завдяки якому діюча речовина рівномірно розподіляється в таблетці. Риски - це тільки форма випуску і для зручності поділу.

Які таблетки ділити не можна

Не можна ділити таблетки, що мають оболонку, і якщо на них зазначено, що вони кишковорозчинні. Решту ділити можна, навіть які в оболонці.

Також не можна ділити таблетки які пролонговані, тобто мають особливу структуру, завдяки чому поступово вивільняється діюча речовина, при розділенні ця властивість втрачається.

Пролонговані таблетки мають додаток до назви - XR, лонг, ретард, SR, пролонг, хроно або також має бути написана пролонгована форма.

А якщо поділити таку таблетку, то оболонка порушується і таблетка почне розчинятися у шлунку та шлунковий сік її нейтралізує.

Не можна ділити всі капсули, тому що вони повинні дійти до дванадцятипалої кишки й там розчинятися, якщо поділимо знову ж шлунковий сік нейтралізує препарат.