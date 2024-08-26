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Чи може вино зіпсуватись та які ознаки повинні насторожити

Як зрозуміти, що вино зіпсувалось (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Незалежно від того, яку ви подію святкуєте, вино іноді має не зовсім приємний смак, і це може бути пов’язано з різними факторами. Перш ніж почати виливати пляшку в раковину, варто знати, що може спричинити псування напою та як можна уникнути цього.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Martha Stewart.

Запах

Неякісне або зіпсоване вино часто має неприємний специфічний запах. Тому краще уникати таких вин, щоб не завдати шкоди здоров'ю.

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