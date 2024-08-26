Чи може вино зіпсуватись та які ознаки повинні насторожити

Незалежно від того, яку ви подію святкуєте, вино іноді має не зовсім приємний смак, і це може бути пов’язано з різними факторами. Перш ніж почати виливати пляшку в раковину, варто знати, що може спричинити псування напою та як можна уникнути цього.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Martha Stewart.
Неякісне або зіпсоване вино часто має неприємний специфічний запах. Тому краще уникати таких вин, щоб не завдати шкоди здоров'ю.
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