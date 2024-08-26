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Может ли вино испортиться и какие признаки должны насторожить

Как понять, что вино испортилось (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Независимо от того, какое вы событие празднуете, вино иногда имеет не совсем приятный вкус, и это может быть связано с разными факторами. Прежде чем начать выливать бутылку в раковину, следует знать, что может вызвать порчу напитка и как можно избежать этого.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Martha Stewart.

Запах

Некачественное или испорченное вино часто имеет неприятный специфический запах. Поэтому лучше избегать таких вин, чтобы не причинить вред здоровью.

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