Может ли вино испортиться и какие признаки должны насторожить

Независимо от того, какое вы событие празднуете, вино иногда имеет не совсем приятный вкус, и это может быть связано с разными факторами. Прежде чем начать выливать бутылку в раковину, следует знать, что может вызвать порчу напитка и как можно избежать этого.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Martha Stewart.
Некачественное или испорченное вино часто имеет неприятный специфический запах. Поэтому лучше избегать таких вин, чтобы не причинить вред здоровью.
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