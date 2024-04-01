Чи може переселенець отримувати виплати, якщо не працевлаштується протягом 3-х місяців

Законодавство передбачає, що переселенці працездатного віку повинні працевлаштуватись протягом 3-х місяців із моменту призначення соцвиплати. Після закінчення цього терміну у більшості випадків грошову допомогу перестають видавати. Втім тут є винятки.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Юридичного порадника для ВПО у Facebook.
"Відповідно до абз. 2 п. 5-1 Порядку надання допомоги на проживання ВПО, непрацююча особа працездатного віку протягом 3-ох місяців з дня призначення допомоги повинна сприяти своїй зайнятості, тобто працевлаштуватися, розпочати підприємницьку діяльність, зареєструватися в Центрі зайнятості як безробітний чи такий, що шукає роботу тощо", - пояснюють юристи.
Вони наголошують, що бувають винятки, коли виплата незайнятій працездатній внутрішньо переміщеній особі може бути продовжена
Подальше роз'яснення стосується ВПО, які звертаються за призначенням виплат вперше. Для продовження виплат на другий шестимісячний період діють свої правила.
"Працездатні непрацюючі ВПО, яким з 1 грудня 2023 р. допомога була призначена вперше, протягом 3-ох місяців повинні вжити заходів для своєї зайнятості. Загальне правило передбачає, що після цього терміну виплати їм скасують", - говорять експерти.
Однак, з цього правила є ряд винятків. Зокрема, ці вимоги не застосовуються до:
"Тож бачимо, що є ряд поважних причин, за наявності яких працездатна особа може продовжувати отримувати виплати і не бути працевлаштованою, зареєстрованою як безробітна тощо", - кажуть юристи.
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