Может ли переселенец получать выплаты, если не трудоустроится в течение 3-х месяцев

Законодательство предусматривает, что переселенцы трудоспособного возраста должны трудоустроиться в течение 3-х месяцев с момента назначения соцвыплаты. По истечении этого срока в большинстве случаев денежную помощь перестают выдавать. Но здесь есть исключения.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Юридического советчика для ВПЛ в Facebook.
"Согласно абз. 2 п. 5-1 Порядка предоставления помощи на жительство ВПЛ, неработающий гражданин трудоспособного возраста в течение 3-х месяцев со дня назначения помощи должен содействовать своей занятости, то есть трудоустроиться, начать предпринимательскую деятельность, зарегистрироваться в Центре занятости как безработный или ищущий работу и тому подобное", - объясняют юристы.
Они отмечают, что бывают исключения, когда выплата незанятому трудоспособному ВПЛ может быть продлена
Дальнейшее разъяснение касается ВПЛ, которые обращаются за назначением выплат впервые. Для продления выплат на второй шестимесячный период действуют свои правила.
"Трудоспособные неработающие ВПЛ, которым с 1 декабря 2023 г. помощь была назначена впервые, в течение 3 месяцев должны принять меры для своей занятости. Общее правило предусматривает, что после этого срока выплаты им отменят", - говорят эксперты.
Однако из этого правила есть ряд исключений. В частности, эти требования не применяются к:
"Как видим, есть ряд уважительных причин, при наличии которых трудоспособное лицо может продолжать получать выплаты и не быть трудоустроенным, зарегистрированным как безработный и т. д.", - говорят юристы.
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