Чи може метеорит зруйнувати Землю? 5 гігантських небесних тіл, які врізалися в нашу планету

Тунгуський метеорит

30 червня 1908 року в районі річки Підкам'яна Тунгуска в Сибіру стався вибух, спричинений вибухом метеорита в атмосфері. Сила вибуху оцінюється в 40-50 мегатонн в тротиловому еквіваленті, що відповідає потужності вибуху водневої бомби.

Вибухова хвиля зруйнувала ліс на площі близько 2 100 кв. км. Цей інцидент став відомий як Тунгуська катастрофа. Дослідження цього явища допомагають вченим краще розуміти потенційні ризики від падіння великих метеоритів на Землю.

Повалені вибухом дерева (фото: Вікіпедія)

Метеорит Садбері

Приблизно 1850 мільйонів років тому величезний метеорит впав на поверхню Землі, утворивши кратер, відомий як басейн Садбері. Його розміри вражають: довжина - 64 км, ширина - 25 км та глибина - 14 км.

За площею цей кратер постає лише після кратера Вредефорт, який вважається найбільшим на Землі. У 1891 році канадська медедобувна компанія розпочала видобуток міді в цьому районі, і незабаром виявила також наявність нікелю.

Місцеве родовище Садбері стало одним з найважливіших у світі, оскільки на його долю припадає десята частина світових запасів нікелю. Це відкриття зробило басейн Садбері важливим об'єктом для гірничодобувної промисловості.

Кратер Беринґера

Кратер Беринґера, розташований у пустелі Аризони, був утворений близько 50 тисяч років тому після падіння метеорита діаметром 48,78 метра. Цей кратер має ширину 1,6 км та глибину 173 м.

Метеорит, що зіткнувся з Землею, рухався зі швидкістю близько 4602 км/год, а потужність вибуху, який він спричинив, у 150 разів перевищувала силу ядерного вибуху, скинутого на Хіросіму. Сьогодні кратер Беринґера є популярною туристичною пам'яткою, привертаючи тисячі відвідувачів щороку.

Цей об'єкт також став важливим для вивчення процесів, що відбуваються під час зіткнення космічних тіл з Землею. Кратер дозволяє науковцям досліджувати вплив космічних об'єктів на поверхню планети.

Кратер в Аризоні (фото: Вікіпедія)

Ударний кратер Вредефорт

Кратер Вредефорт, розташований у Південній Африці, вважається найбільшим кратером на Землі. Він був утворений близько 2 мільярдів років тому внаслідок падіння метеорита, діаметр якого оцінюється близько 9,6 км.

Цей кратер має діаметр понад 250 км, що робить його найбільшим ударним кратером на планеті. Вік кратера Вредефорт складає близько 2 мільярдів років, і це відкриття стало важливим у розумінні геологічної еволюції Землі.

Наукові дослідження кратера дають унікальну інформацію про процеси утворення планети та її геологічну будову. Вредефорт був включений до списку Світової спадщини ЮНЕСКО, що підтверджує його значущість для науки та культури.

Падіння метеорита Чиксулуб

Одним з найвідоміших і обговорюваних подій є падіння метеорита, яке стало причиною вимирання динозаврів. Вважається, що близько 66 мільйонів років тому метеорит діаметром 9,6 км зіткнувся з Землею, утворивши кратер діаметром 177 км.

Це падіння спричинило глобальні кліматичні зміни, включаючи кислотні дощі та пил, який блокував сонячне світло на довгі місяці. Вчені вважають, що таке подія призвела до масового вимирання тварин і рослин по всій планеті.

Метеорит також спричинив потужне цунамі та пожежі, що ще більше погіршили умови для життя. Це падіння стало одним з найбільш катастрофічних в історії Землі.

Художня картина падіння метеорита та загибелі динозаврів (фото: Вікіпедія)