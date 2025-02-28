Чи може менструація викликати підвищення тиску? Кардіолог дала чітку відповідь

Під час менструації багато жінок відчувають зміни в організмі, зокрема, підвищення артеріального тиску. Це явище пояснюється гормональними коливаннями, що відбуваються в цей період, а також впливом фізіологічних процесів.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram -сторінку кардіолога Наталії Іванюк.

Чому під час менструації підвищується тиск

За словами лікаря, перед менструацією зростає рівень прогестерону, що провокує затримку рідини в жіночому організмі і це може спричиняти підвищення артеріального тиску.

Під час менструації також можуть бути коливання тиску, бо рівень естрогену також змінюється. Однак, ці коливання в більшості випадків зазвичай незначні і не становлять загрози для вашого життя.

Перед місячними (лютеїнова фаза) - прогестерон розслаблює стінки судин, через що у багатьох жінок тиск падає. В результаті може з’явитися слабкість, запаморочення, сонливість.

Медик зазначила, що під час місячних через втрату рідини та крові можливе ще більше зниження тиску, особливо якщо менструація рясна. Але у частини жінок, навпаки, тиск зростає через затримку рідини, спазми судин та викид простагландинів.

Тоді як під час овуляції - підвищується рівень естрогену, який покращує еластичність судин, тому тиск у цей період зазвичай стабільний.

Цікаво, що жінки менше схильні до гіпертонії в молодому віці, оскільки естроген захищає судини. Але після 50 років, коли рівень цього гормону знижується, ризик серцево-судинних хвороб різко зростає. Саме тому після менопаузи артеріальна гіпертензія у жінок зустрічається навіть частіше, ніж у чоловіків.

"Серце працює в ритмі гормональних змін, і це нормально. Головне - знати особливості свого організму та вміти підтримувати його в різні періоди", - йдеться у повідомленні.

Як уникнути підвищення тиску

Щоб уникнути підвищення тиску під час менструації, можна дотримуватися кількох простих рекомендацій:

Збалансоване харчування - вживайте продукти, багаті калієм (наприклад, банани, картопля, шпинат), і обмежте споживання солі, яка може сприяти затримці рідини в організмі

Регулярна фізична активність - легкі фізичні вправи, такі як йога, прогулянки або плавання, можуть допомогти знизити стрес і покращити кровообіг, що в свою чергу сприяє нормалізації тиску

Контроль стресу - він може збільшувати артеріальний тиск, тому варто практикувати методи релаксації

Обмеження кофеїну і алкоголю - ці речовини можуть сприяти підвищенню тиску, тому краще обмежити їх вживання під час менструації

Вживання достатньої кількості води - гідратація допомагає уникнути затримки рідини та покращує загальне самопочуття

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