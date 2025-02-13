Чи може Маск отримати доступ до зброї Судного дня?

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Чи справді ядерна зброя в безпеці?

США володіють одним із найпотужніших ядерних арсеналів у світі, здатним знищити всю цивілізацію кілька разів. Формально тільки президент має повноваження віддавати наказ про запуск ядерних ракет, але DOGE поступово наближається до цих систем.

На прес-конференції 7 лютого Трамп заявив, що доручив Маску і DOGE оптимізувати витрати Пентагону. Отримання доступу до Національного управління ядерної безпеки (NNSA) тепер уже не здається неможливим.

Проте експерти стверджують, що підключитися до систем ядерного управління через звичайний комп'ютер, підключений до мережі DOE, практично неможливо.

"Я не уявляю, щоб Маск міг це зробити. Імовірність нульова. Я просто не розумію, як це може статися", - заявив один зі співробітників Держдепу, який побажав залишитися анонімним

Щоб запустити ядерну зброю, потрібен не тільки доступ до системи, а й фізична присутність операторів. Наприклад, на підводному човні екіпаж повинен виконати цілу серію дій для запуску ракети.

У шахтах із міжконтинентальними балістичними ракетами офіцери зобов'язані повернути спеціальні ключі. Навіть якби Маск або його співробітники захотіли отримати контроль, їм довелося б буквально проникнути на військові бази, підводні човни або бомбардувальники.

Передбачувані світові запаси ядерних боєголовок (фото:Federation of American Scientists)

Чи можна зламати ядерні коди?

Командні системи американського ядерного арсеналу не під'єднані до інтернету і функціонують у закритій мережі, створеній спеціально для ядерних сил. Вони також вельми застарілі: багато з них працюють на обладнанні 1960-1970-х років.

Пентагон повільно модернізує їх, але процес йде важко. Наприклад, тільки 2019 року ВПС США перестали використовувати 8-дюймові дискети 1970-х років для роботи ядерних комп'ютерів.

"Велика частина цих систем - це застарілі технології. Я набагато більше турбуюся про те, що ці системи можуть просто вийти з ладу в кризовій ситуації", - каже співробітник Держдепу.

До того ж у масовій культурі існує міф, що американські ядерні ракети автоматично запустяться в разі атаки. Однак це не так: остаточне рішення завжди залишається за президентом, і наказ про запуск мають підтвердити кілька високопоставлених військових.

Деякі експерти з ядерних озброєнь теж скептично ставляться до ідеї, що сучасні системи можуть бути зламані, вважаючи, що вони недостатньо сучасні для цього.

Але є більш реалістичний шлях, яким Маск міг би отримати доступ до ядерної зброї: через Трампа.

"Якщо Маск дійсно хотів би захопити контроль, йому достатньо переконати Трампа в тому, що ядерна війна неминуча. А з огляду на його багатство і довірливість Трампа, це не таке вже й складне завдання", - вважає Алекс Веллерстайн, доцент Технологічного інституту Стівенса.

Щоб віддати наказ про ядерний удар, президент має використати "Ядерну валізку" - шкіряну алюмінієву валізу, яка завжди перебуває поруч із ним. Усередині - комунікаційне обладнання, що дозволяє зв'язатися з Національним військовим командним центром у Пентагоні.

Військовий помічник несе портфель, відомий як "ядерний футбольний м'яч", біля Білого дому, липень 2021 року (фото: Britannica)

Для підтвердження особи президент має використовувати "Бісквіт" - ламіновану картку з кодами автентифікації, що оновлюються щодня Агентством національної безпеки.

"Президент не має прямих кодів для запуску. У нього є тільки код, який підтверджує його особу", - пояснює співробітник Держдепу.

Таким чином, для Маска є два шляхи: або отримати "Бісквіт" і обійти систему безпеки, або просто переконати Трампа вимовити потрібний код.

"Поза цими варіантами у нього немає жодного шансу", - резюмує джерело.

Але у світі, де межі між владою, грошима і технологіями стають дедалі більш розмитими, навіть такі сценарії вже не здаються такими вже неможливими.

Правила, що регулюють застосування ядерної зброї, можуть змінитися в будь-який момент - і це один із найбільш тривожних аспектів того, що відбувається. Так звана "Ядерна валізка" і кодова картка "Бісквіт" існують лише тому, що колись були визнані найкращим способом передачі президентського наказу про запуск ракет. Але Дональд Трамп може переглянути цей процес у будь-який момент і з будь-якої причини.

Як пояснює експерт з ядерних озброєнь Алекс Веллерстайн, правила доступу до ядерних систем вкрай суворі. Вони включають вимоги до допусків, перевірок надійності та багато чого іншого. Однак усі ці норми встановлені виконавчою владою і можуть бути змінені президентом. У минулому деякі лідери США вже передавали повноваження щодо використання ядерної зброї військовим.

Алекс Веллерстайн, історик, доцент Технологічного інституту Стівенса (фото: CNN)

Так, президент Дуайт Ейзенхауер уповноважив командувачів у Тихоокеанському регіоні віддавати накази про ядерні удари за певних обставин. Цю практику продовжили Джон Кеннеді та Ліндон Джонсон.

Тепер же тривогу викликає той факт, що співробітники DOGE - багато з яких не мають необхідних допусків - уже отримали доступ до засекречених систем.

Навіть у найгіршому випадку ніхто не може просто натиснути велику червону кнопку і відкрити шахту з ракетами. "Президент має лише владу, а не технічну можливість," - пояснює співробітник Держдепу. "Запуск ядерної зброї неможливий без участі десятків людей".

У теорії, будь-який із цих людей - чи то офіцер на підводному човні, чи то оператор ракетної шахти - може розірвати ланцюжок команд.

"Усі ці сценарії будуються на припущенні, що військові будуть підкорятися наказам. Я хотів би вірити, що вони відмовляться. Але це теж вкрай складне рішення", - каже Веллерстайн.

Де справжній ядерний ризик?

Реальна загроза походить не стільки від уявного хакерського доступу Маска до пускових кодів, скільки від того, хто зараз перебуває всередині Міністерства оборони і Міністерства енергетики.

Деякі співробітники DOGE вже викликають занепокоєння. Наприклад, один із них - Едвард Корістін - пов'язаний із кіберзлочинністю і в минулому керував сайтами в Росії. У нормальній ситуації таким людям ніколи б не дали доступ до секретної інформації. Але зараз вони працюють у структурах, що курирують національну безпеку.

"Кожен співробітник DOGE - це потенційна вразливість у системі захисту ядерних даних", - зазначає джерело в Держдепі. Особливо це стосується персональної інформації людей, які мають допуски до секретних матеріалів. Така інформація - знахідка для розвідок Росії та Китаю, які можуть використовувати її для шантажу чиновників.

Крім того, ядерна зброя залишає після себе радіоактивні відходи. США досі не ліквідували наслідки Манхеттенського проєкту, а багато американців продовжують страждати від радіаційного зараження.

За президента Джо Байдена Міністерство енергетики виділило 8,2 мільярда доларів на очищення територій, які постраждали від ядерних програм США. Але тепер є побоювання, що Маск і DOGE можуть вважати це "зайвим екологічним активізмом".

Обеліск на місці випробування першої атомної бомби, випробувальний полігон Аламогордо (фото: Wikimedia)

Два трильйони доларів під контролем Маска

Зараз США перебувають у процесі масштабної модернізації ядерних сил. Цей проєкт був запущений за Барака Обами і триватиме 25 років. Країна витратить на нього майже 2 трлн доларів, які підуть на будівництво нових шахт для ракет, оновлення ядерного арсеналу, модернізацію комп'ютерних систем і будівництво нових атомних підводних човнів.

Це величезний бюджет, який легко може стати об'єктом корупції та шахрайства. І тепер саме Маск і DOGE відповідають за його аудит.