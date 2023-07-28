Чи може контактна лінза "загубитись" в оці: лікар розповіла всю правду

Чи можна "загубити"

Лікар розвіяла одну з найбільших страхів пацієнтів - лінза не закотиться за око і ніде там не загубиться ніколи.

Все тому, що анатомічна будова повік та слизової така, що має завершення - склепіння, верхнє та нижнє, і навіть туди лінза практично ніколи не потрапить.

Лінза може "загубитися" в очах в таких випадках:

після тертя очей

після потрапляння стороннього тіла

після сну в лінзах

при дуже сухих очах

якщо ви розірвете лінзу під час знімання, маленькі шматочки можуть залишитись в оці

при недотриманні терміну носіння лінз (вона втрачає вологу і може прилипнути до верхньої повіки)

при сильному плачі

Що робити

Якщо ж все-таки сталось, що лінзу ви не можете дістати з ока, то необхідно дотримуватись наступних рекомендацій.

Огляньте місце де ви знімали лінзи

Найчастіше вони падають на землю, ви можете відчувати ніби лінза в оці, але

воно просто може бути подразнене, а лінза лежати перед вами.

Прикрийте інше око

Це необхідно зробити для того, щоб перевірити зір, можливо лінза все ще на рогівці. Зокрема, якщо зображення розмите, приступайте до наступного кроку.

Вимийте руки

Ретельно вимийте руки, щоб при торканні ока не інфікувати його.

Вимийте лінзу

Дуже рясно старайтесь її вимити, використайте зволожуючі краплі, часто кліпайте при цьому, найкраще лягти на спину і щоб вам хтось з цим допоміг.

Зробіть масаж

Закрийте очі і легко помасажуйте вказівним пальцем верхню повіку, щоб лінзу підсунути назовні.

Важливо, якщо не впевнені, що лінза на рогівці, не тріть її, таким чином ви лише спровокуєте ерозію.

Якщо після всіх вищесказаних методів вам не вдалось лінзу дістати - зверніться до офтальмолога.