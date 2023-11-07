Чи може гепатит Е бути смертельним та як зменшити ризик захворювання

Існує ще один не менш небезпечний тип гепатиту, про який варто знати. А саме - гепатит E. Важливо знати, як інфекція вражає людей та як можна вберегтися.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт "Бережи себе".

Інфекція вражає велику кількість людей

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), гепатит E (HEV) - це запалення печінки, яке спричиняється однойменним вірусом. Щороку у світі фіксують 20 мільйонів випадків інфекції HEV. З них 3,3 мільйона випадків є симптоматичними.

Гепатит E може бути смертельним

У 2015 році було зафіксовано 44 000 смертей від вірусу гепатиту E. Для вагітних жінок показник смертності від хвороби становить понад 25%.

Інфекція передається фекально-оральним шляхом

Один з основних шляхів зараження - забруднена вода. Гепатит E може передаватися й через м’ясо заражених тварин та м’ясопродукти, що не пройшли достатню термічну обробку.

Також збудник може поширюватись через переливання заражених продуктів крові, від вагітної матері до дитини.

Інфекція фіксується в усьому світі

Відомо, що найбільш поширена інфекція у Східній та Південній Азії. В Україні епізоди гепатиту E були зареєстровані в Миколаївській області.

Для захисту від хвороби є вакцина

Вакцина від гепатиту E доступна лише в Китаї, де її розробили та зареєстрували. Щеплення рекомендовано людям віком 16-65 років, які мають високий ризик зараження цим видом гепатиту через особливості умов роботи або через стиль життя.

Симптоми гепатиту E

За даними Центру громадського здоров’я України, основні симптоми такі:

підвищення температури, відсутність апетиту

нудота й блювота, які можуть тривати до кількох днів

жовтяниця (жовтувате забарвлення шкірних покривів і склер очей)

темний колір сечі

печінка дещо збільшується в розмірах, стає чутливішою

іноді люди скаржаться на болі в животі, свербіж, шкірні висипання або біль у суглобах

Як зменшити ризики захворювання

Важливо споживати лише чисту воду. Якщо чистої води немає в наявності, то воду варто кип’ятити, хлорувати або купувати перевірену воду в пляшках.

Це особливо важливо, якщо ви подорожуєте країнами, де гепатит E більш поширений. Передусім це країни Південно-Східної Азії, Центральної Африки та Мексика.

Також уникайте споживання погано просмаженого м’яса. Також завжди ретельно мийте руки перед їжею, після відвідування вбиральні та місць скупчення людей.

Як лікують гепатит E

Специфічної терапії проти цієї хвороби немає. У випадках важкого перебігу може знадобитись госпіталізація. Переважно, хвороба минає самостійно, організму лише допомагають.

У період хвороби важливі:

якісний відпочинок

достатня кількість рідини

заборона на алкоголь та препарати, які негативно впливають на печінку

У важких випадках гострий гепатит E може набувати злоякісного перебігу. Як наслідок - у хворих розвивається гостра печінкова недостатність із ризиком смерті. Така форма інфекції частіше спостерігається в жінок під час вагітності.