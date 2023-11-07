Может ли гепатит Е быть смертельным и как уменьшить риск заболевания

Существует еще один не менее опасный тип гепатита, о котором следует знать. А именно - гепатит E. Важно знать, как инфекция поражает людей и как можно уберечься.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт "Бережи себе"..

Инфекция поражает большое количество людей

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), гепатит E (HEV) - это воспаление печени, вызываемое одноименным вирусом. Ежегодно в мире фиксируется 20 миллионов случаев инфекции HEV. Из них 3,3 миллиона случаев являются симптоматическими.

Гепатит E может быть смертельным

В 2015 году было зафиксировано 44 тысячи смертей от вируса гепатита E. Для беременных женщин показатель смертности от болезни составляет более 25%.

Инфекция передается фекально-оральным путем

Один из основных путей заражения - загрязненная вода. Гепатит E может передаваться через мясо зараженных животных и мясопродукты, не прошедшие достаточную термическую обработку.

Также возбудитель может распространяться из-за переливания зараженных продуктов крови, от беременной матери к ребенку.

Инфекция фиксируется по всему миру

Известно, что наиболее распространены инфекции в Восточной и Южной Азии. В Украине эпизоды гепатита E зарегистрированы в Николаевской области.

Для защиты от болезни есть вакцина

Вакцина от гепатита E доступна только в Китае, где она разработана и зарегистрирована. Прививка рекомендована людям в возрасте 16-65 лет, имеющим высокий риск заражения этим видом гепатита из-за особенностей условий работы или из-за образа жизни.

Симптомы гепатита E

По данным Центра общественного здоровья Украины, основные симптомы таковы:

повышение температуры, отсутствие аппетита

тошнота и рвота, которые могут длиться до нескольких дней

желтуха (желтоватая окраска кожных покровов и склер глаз)

темный цвет мочи

печень несколько увеличивается в размерах, становится чувствительнее

иногда люди жалуются на боли в животе, зуд, кожную сыпь или боль в суставах

Как уменьшить риски заболевания

Важно потреблять только чистую воду. Если чистой воды нет в наличии, то воду следует кипятить, хлорировать или покупать проверенную воду в бутылках.

Это особенно важно, если вы путешествуете по странам, где гепатит E более распространен. Прежде всего, это страны Юго-Восточной Азии, Центральной Африки и Мексика.

Также избегайте употребления плохо прожаренного мяса. Также всегда тщательно мойте руки перед едой, после посещения туалета и мест скопления людей.

Как лечат гепатит E

Специфической терапии против этой болезни нет. В случаях тяжелого течения может потребоваться госпитализация. Преимущественно болезнь проходит самостоятельно, организму только помогают.

В период болезни важен:

качественный отдых

достаточное количество жидкости

запрет на алкоголь и препараты, негативно влияющие на печень

В тяжелых случаях острый гепатит E может приобретать злокачественное течение. Как следствие - у больных развивается острая печеночная недостаточность с риском смерти. Такая форма инфекции чаще наблюдается у женщин во время беременности.