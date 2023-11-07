Может ли гепатит Е быть смертельным и как уменьшить риск заболевания
Существует еще один не менее опасный тип гепатита, о котором следует знать. А именно - гепатит E. Важно знать, как инфекция поражает людей и как можно уберечься.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт "Бережи себе"..
Инфекция поражает большое количество людей
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), гепатит E (HEV) - это воспаление печени, вызываемое одноименным вирусом. Ежегодно в мире фиксируется 20 миллионов случаев инфекции HEV. Из них 3,3 миллиона случаев являются симптоматическими.
Гепатит E может быть смертельным
В 2015 году было зафиксировано 44 тысячи смертей от вируса гепатита E. Для беременных женщин показатель смертности от болезни составляет более 25%.
Инфекция передается фекально-оральным путем
Один из основных путей заражения - загрязненная вода. Гепатит E может передаваться через мясо зараженных животных и мясопродукты, не прошедшие достаточную термическую обработку.
Также возбудитель может распространяться из-за переливания зараженных продуктов крови, от беременной матери к ребенку.
Инфекция фиксируется по всему миру
Известно, что наиболее распространены инфекции в Восточной и Южной Азии. В Украине эпизоды гепатита E зарегистрированы в Николаевской области.
Для защиты от болезни есть вакцина
Вакцина от гепатита E доступна только в Китае, где она разработана и зарегистрирована. Прививка рекомендована людям в возрасте 16-65 лет, имеющим высокий риск заражения этим видом гепатита из-за особенностей условий работы или из-за образа жизни.
Симптомы гепатита E
По данным Центра общественного здоровья Украины, основные симптомы таковы:
- повышение температуры, отсутствие аппетита
- тошнота и рвота, которые могут длиться до нескольких дней
- желтуха (желтоватая окраска кожных покровов и склер глаз)
- темный цвет мочи
- печень несколько увеличивается в размерах, становится чувствительнее
- иногда люди жалуются на боли в животе, зуд, кожную сыпь или боль в суставах
Как уменьшить риски заболевания
Важно потреблять только чистую воду. Если чистой воды нет в наличии, то воду следует кипятить, хлорировать или покупать проверенную воду в бутылках.
Это особенно важно, если вы путешествуете по странам, где гепатит E более распространен. Прежде всего, это страны Юго-Восточной Азии, Центральной Африки и Мексика.
Также избегайте употребления плохо прожаренного мяса. Также всегда тщательно мойте руки перед едой, после посещения туалета и мест скопления людей.
Как лечат гепатит E
Специфической терапии против этой болезни нет. В случаях тяжелого течения может потребоваться госпитализация. Преимущественно болезнь проходит самостоятельно, организму только помогают.
В период болезни важен:
- качественный отдых
- достаточное количество жидкости
- запрет на алкоголь и препараты, негативно влияющие на печень
В тяжелых случаях острый гепатит E может приобретать злокачественное течение. Как следствие - у больных развивается острая печеночная недостаточность с риском смерти. Такая форма инфекции чаще наблюдается у женщин во время беременности.
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