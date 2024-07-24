Чи може бути небезпечним цілувати чоловіка з бородою. Дізнайтеся точну відповідь

Деяким жінкам подобаються хлопці з бородою. Але будьте обережні, адже поцілунки з партнером можуть бути небезпечними для вашого здоров'я, якщо не дотримуватися певних правил.

Чи небезпечно цілуватися з чоловіками з бородою, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на TikTok лікаря Сермеда Межера.

Що треба знати про бороду та інфекції

Хлопці з бородою виглядають мужньо і елегантно. Не дивно, що багатьом жінкам подобається цей спокусливий тип. Чоловіки з бородою привертають увагу, але їх борода може виявитися небезпечною. Поцілунок партнера з волоссям на обличчі може викликати у його партнера неприємне захворювання.

Доктор Сермед Межер у TikTok попереджає, що борода може призвести до інфекції та бактеріальної інфекції у партнера.

На фотографіях, представлених доктором Межером, можна побачити, як жінки виникла неприємна і болюча шкірна інфекція, яка охопила все підборіддя.

"У цьому випадку це була бактеріальна інфекція шкіри, відома як імпетиго… І борода може бути досить поширеною причиною", - попереджає доктор Сермед.

Контагіозне імпетиго, або імпетиго вульгарне, викликають такі бактерії, як Streptococcus pyogenes і Staphylococcus aureus. Останні часто пов'язані з чханням і кашлем.

"Причина зараження полягає в тому, що маленькі волоски в бороді можуть створювати крихітні отвори в шкірі, через які можуть проникати бактерії - особливо якщо чоловік погано дотримується гігієни бороди", - пояснив доктор Межер.

Шкіра, інфікована бактеріями, спочатку червоніє, потім з'являються червоні виразки та пухирі, наповнені гноєм, які швидко лопаються та утворюють коричневу або золотисту скоринку.

@drsermedmezher “Bearded Guys Are So Hot” wait. Beards have become a popular fashion statement, but maintaining them is crucial for both personal hygiene and the health of those who come into close contact with them. If beards are not hygienically kept, they can harbor a significant amount of bacteria. The structure of beard hair can trap food particles, sweat, dead skin cells, and environmental pollutants. These trapped elements create a warm, moist environment that is ideal for bacterial growth. Over time, if not properly cleaned, a beard can become a breeding ground for harmful microorganisms. When kissing, bacteria from an unclean beard can easily transfer to a partner's skin. This transfer of bacteria can lead to various skin infections. One common infection is folliculitis, an inflammation of the hair follicles that can cause red, swollen bumps that may be itchy or painful. Another potential infection is impetigo, a highly contagious skin condition that leads to red sores, which can burst and develop honey-colored crusts. Additionally, bacterial dermatitis, which causes general skin irritation and inflammation, can also result from exposure to bacteria-laden beards. To prevent these health risks, regular washing and proper grooming of the beard are essential. Using mild soap or specialized beard shampoos can help remove trapped particles and reduce bacterial buildup. Regular trimming and brushing can prevent tangles and ensure that the beard stays clean and healthy. It's also important to maintain good overall facial hygiene, including regular washing of the face and hands. By taking these steps, individuals with beards can enjoy their facial hair without compromising their own health or the health of their partners. #skin #women #interesting Storytelling - Adriel

Гігієна

Власники волосся на обличчі мають мити бороду 2-3 рази на тиждень водою з шампунем для бороди. Якщо у вас немає такого засобу, можна використовувати і шампунь для волосся, каже лікар.

Отже, приймаючи душ, ви також можете мити бороду так само, як миєте голову, а після миття нанести на неї кондиціонер або сироватку, щоб зробити волосся м’яким і еластичним.

Фахівець також додав, що правильно доглянута борода має таку ж кількість бактерій, як безволоса шкіра обличчя.