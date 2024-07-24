Может ли быть опасным целовать мужчину с бородой. Узнайте точный ответ

Некоторым женщинам нравятся мужчины с бородой. Но будьте осторожны, ведь поцелуи с партнером могут быть опасны для вашего здоровья, если не соблюдать определенные правила.

Опасно ли целоваться с мужчинами с бородой, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на TikTok врача Сермеда Межера.

Что нужно знать о бороде и инфекциях

Мужчины с бородой выглядят мужественно и элегантно. Неудивительно, что многим женщинам нравится этот соблазнительный тип. Мужчины с бородой привлекают внимание, но их борода может оказаться небезопасной. Поцелуй партнера с волосами на лице может вызвать у его партнера неприятное заболевание.

Доктор Сермед Межер в TikTok предупреждает, что борода может привести к инфекции и бактериальной инфекции у партнера.

На фотографиях, представленных доктором Межером, можно увидеть, как женщины возникла неприятная и болезненная кожная инфекция, охватившая весь подбородок.

"В этом случае это была бактериальная инфекция кожи, известная как импетиго… И борода может быть достаточно распространенной причиной", – предупреждает доктор Сермед.

Контагиозное импетиго, или вульгарное импетиго, вызывают такие бактерии, как Streptococcus pyogenes и Staphylococcus aureus. Последние часто связаны с чиханием и кашлем.

"Причина заражения состоит в том, что маленькие волоски в бороде могут создавать крошечные отверстия в коже, через которые могут проникать бактерии - особенно если мужчина плохо соблюдает гигиену бороды", - пояснил доктор Межер.

Кожа, инфицированная бактериями, сначала краснеет, затем появляются красные язвы и волдыри, наполненные гноем, которые быстро лопаются и образуют коричневую или золотистую корочку.

@drsermedmezher "Bearded Guys Are So Hot" wait. Картины должны стать популярной моделью, но maintaining them is crucial for both personal hygiene and health of those who come in close contact with them. Если ложки являются не hygienicky kept, они могут быть harbor a значительный размер бактерий. Структура мебели мусор может трепать фруктовые материалы, мягкие, скромные слои, и природные вещества. Ці треповані елементи створюють термический, помощный организм, который является идеальным для множественного роста. По крайней мере, если не попросту cleaned, beard can become breeding ground for harmful microorganisms. При колебании, бактериях от неугомонной шишки может быть легко переведен на partner's skin. Это перенесение бактерий может привести к различным слоям infektions. Один конкретный недостаток является folliculitis, inflammation of hair follicles, що може спричинити red, swollen bumps, що може бути його або плачевним. Другие потенциальные опасности являются impetigo, высокие contagious skin condition, що тягнуться до red sors, які можуть бурхтіти і розвинути гірськолижний crusts. Additionally, bacterial dermatitis, которые служат general skin irritation and inflammation, может также быть результатом от исследования к bacteria-laden beards. Для того, щоб prevent these health risks, регулярні тяги і proper grooming of beard є essential. Используя круглый мусор или специфический венчик шампунь может помочь перемещать строительные материалы и редуцировать бактериальный строительный материал. Regular trimming and brushing can prevent tangles and ensure that the beard stays clean and healthy. Это также важно для похвалы хорошей facial hygieny, including regular washing of face and hands. При выполнении этих шагов, отдельных людей с арфами могут приятно их facial hair bez kompromising их здорового здоров'я або здоров'я своїх partners. #skin #women #interesting Storytelling - Adriel

Гигиена

Владельцы волос на лице должны мыть бороду 2-3 раза в неделю водой с шампунем для бороды. Если у вас нет такого средства, можно использовать шампунь для волос, говорит врач.

Итак, принимая душ, вы также можете мыть бороду так же, как моете голову, а после мытья нанести на нее кондиционер или сыворотку, чтобы сделать волосы мягкими и эластичными.

Специалист также добавил, что правильно ухоженная борода имеет такое же количество бактерий, как безволосая кожа лица.