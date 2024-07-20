Чи може бути якісним простий шампунь з супермаркету. Перукар розставила крапки над "і"

Чи може дешевий шампунь бути дієвим?

За словами Руслани, ціна не означатиме, що шампунь хороший чи поганий.

"Зараз питання в тому, що знайти хороші працюючі засоби не дуже просто, попри перенасиченість ринку. Гляньте лише на назви та рекомендації на баночках - "з аргініном", "з кератином" (добре що не зі сльозами єдинорога), "для росту волосся", "для блиску і шовковистості"... Усе це можна назвати одним: реклама - рушій ринку", - розказала експертка.

"А з погляду біології та хімії - це нісенітниця. Бо шампунь - це засіб, ціль якого гарно вимивати шкіру голови від накопиченого шкірного сала і бруду. Все!" - додала перукар.

Як підбирається шампунь

Руслана розказала, що він підбирається по типу шкіри голови, так само як засоби для очищення обличчя - по типу шкіри обличчя і її стану.

Шампунь - це продукт хімічної промисловості. В ньому повинні бути відповідні ПАВи і ще важливий рівень кислотності, який, до речі, практично ніхто з виробників не вказує. Базово - це все, що потрібно, наголосила експерт.

"Висока ціна шампуню не завжди означає, що підібрані якісні складники і тим більше не означає потрібний конкретній людині рівень кислотності. У мене є клієнтки з різним бюджетом на догляд і я успішно підбираю їм засоби як з професійних лінійок, так і з масмаркету", - резюмувала Бєла.