Может ли быть качественным простой шампунь из супермаркета. Парикмахер расставила точки над "i"

Может ли дешевый шампунь быть действенным?

По словам Русланы, цена не будет означать, что шампунь хороший или плохой.

"Сейчас вопрос в том, что найти хорошие работающие средства не очень просто, невзирая на перенасыщенность рынка. Вы только посмотрите на эти надписи на баночках - "с аргинином", "с кератином" (хорошо не со слезами единорога), "для роста волос", "для блеска и шелковистости"... Все это можно назвать одним: реклама - двигатель рынка", - рассказала эксперт.

"А с точки зрения биологии и химии - это чушь. Потому что шампунь - это средство, цель которого хорошо вымывать кожу головы от накопленного кожного сала и грязи. Все!" - добавила парикмахер.

Как подбирается шампунь

Руслана рассказала, что он подбирается по типу кожи головы, так же как средства для очищения лица - по типу кожи лица и ее состояния.

Шампунь - это продукт химической промышленности. В нем должны быть соответствующие ПАВы и еще немаловажный уровень кислотности, который, кстати, практически никто из производителей не указывает. Базово – это все, что нужно, подчеркнула эксперт.

"Высокая цена шампуня не всегда означает, что подобраны качественные составляющие и тем более не означает нужный конкретному человеку уровень кислотности. У меня есть клиентки с разным бюджетом по уходу и я успешно подбираю им средства как из профессиональных линеек, так и из массмаркета", - резюмировала Белла.