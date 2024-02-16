Чи мають право школи не відпускати дітей під час тривоги: відповідь юриста

Чи можна забирати дитину зі школи під час тривоги

"Жодним чинним законом прямої заборони батькам, чи іншим представникам дитини забирати її під час повітряної тривоги не встановлено. Однак, на практиці дуже часті випадки, коли вчителі не відпускають дітей і не віддають їх батькам", - каже юрист.

За словами, це відбувається тому, що поки дитина перебуває на території школи, то відповідальність за її життя несуть не батьки, а саме навчальний заклад.

"Окрім того, якщо говорити про оголошення повітряної тривоги, то тут є актуальними також пункти 15 та 16 Порядку перебування у захисних спорудах цивільного захисту, відповідно до якого визначено, що вихід із захисної споруди, у даному випадку укриття школи, дозволений тільки, якщо надійшла інформація про відсутність небезпеки. А також у випадках вимушеної евакуації", - пояснює Сащук.

Таким чином, навчальні заклади, які не випускають дітей з укриттів під час повітряної тривоги, закон не порушують.

"Але все ж таки, чи можуть забирати батьки дітей зі школи під час тривоги? Оскільки це є компетенцією навчального закладу, то все залежить від порядку, який він затвердить. Наприклад, можна дійти до консенсусу із батьками і передбачити можливість забирати своїх дітей, при умові, що тривога триватиме умовно годину", - говорить адвокат.

І батьки при цьому мають дати письмову розписку про те, що забирають дітей виключно під свою відповідальність та не мають і не матимуть претензій до навчального закладу.

"Таким чином, навчальний заклад знімає із себе відповідальність, батьки досягають бажаного і забирають своїх дітей, а дітям не доведеться сидіти у підвалах", - додає Сащук.