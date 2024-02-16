Чи мають право школи не відпускати дітей під час тривоги: відповідь юриста

Більшість шкіл не відпускають дітей додому після оголошення повітряної тривоги навіть під наглядом батьків. Втім, чи є для цього законні підстави?
Відповідь на це питання дає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію адвоката Мар'яна Сащука в Instagram.
"Жодним чинним законом прямої заборони батькам, чи іншим представникам дитини забирати її під час повітряної тривоги не встановлено. Однак, на практиці дуже часті випадки, коли вчителі не відпускають дітей і не віддають їх батькам", - каже юрист.
За словами, це відбувається тому, що поки дитина перебуває на території школи, то відповідальність за її життя несуть не батьки, а саме навчальний заклад.
"Окрім того, якщо говорити про оголошення повітряної тривоги, то тут є актуальними також пункти 15 та 16 Порядку перебування у захисних спорудах цивільного захисту, відповідно до якого визначено, що вихід із захисної споруди, у даному випадку укриття школи, дозволений тільки, якщо надійшла інформація про відсутність небезпеки. А також у випадках вимушеної евакуації", - пояснює Сащук.
Таким чином, навчальні заклади, які не випускають дітей з укриттів під час повітряної тривоги, закон не порушують.
"Але все ж таки, чи можуть забирати батьки дітей зі школи під час тривоги? Оскільки це є компетенцією навчального закладу, то все залежить від порядку, який він затвердить. Наприклад, можна дійти до консенсусу із батьками і передбачити можливість забирати своїх дітей, при умові, що тривога триватиме умовно годину", - говорить адвокат.
І батьки при цьому мають дати письмову розписку про те, що забирають дітей виключно під свою відповідальність та не мають і не матимуть претензій до навчального закладу.
"Таким чином, навчальний заклад знімає із себе відповідальність, батьки досягають бажаного і забирають своїх дітей, а дітям не доведеться сидіти у підвалах", - додає Сащук.
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