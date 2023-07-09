Чи має право роботодавець відмовити у відпустці через воєнний стан: важливе пояснення

Чи може роботодавець відмовити у наданні відпустки

"Роботодавець може відмовити у наданні щорічної відпустки за умови, якщо працівник залучений до виконання специфічних робіт на об'єктах критичної інфраструктури. Заборонено відмовляти у наданні відпустки по догляду за дитиною до трьох років та у зв'язку з пологами", - каже юрист.

Іншим працівникам, які не залучені до роботи на об'єктах критичної інфраструктури, надаються щорічні відпустки максимально до 24 календарних днів.

"Якщо у вас залишаються ще більше ніж 24 календарних дні не відгуляної щорічної відпустки, то у такому випадку вони зберігаються і будуть вам надані після завершення воєнного стану", - каже Левченко.

Додамо, що щорічна основна відпустка може бути розділена на частини за згодою працівника, але одна частина має бути не менше 14 календарних днів.

Протягом відпустки працівник отримує середню заробітну плату, вираховану за даними за останні 12 місяців.

Чи передбачені вихідні на державні свята

Нагадаємо, що у зв'язку із дією воєнного стану усі державні вихідні тимчасово скасовані. При цьому, приватні структури самостійно можуть вирішувати чи надавати вихідний своїм працівникам.

Зазначимо, що раніше якщо свято припадало на суботу чи неділю, то вихідний переносився на понеділок. Зараз ця норма не діє.

Державні свята до кінця 2023 року: