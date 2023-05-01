Які відпустки є у військових та як їх оформити: пояснення омбудсмена

Українські військові під час воєнного стану можуть отримати відпустку. Крім основної, можна також оформили відпустку за сімейними обставинами та з інших поважних причин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс омбудсмена з прав людини.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець роз’яснив порядок надання відпустки військовослужбовцям під час дії воєнного стану.

За його словами, військові навіть під час воєнного стану можуть взяти відпустку згідно з Законом України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей".

Омбудсмен повідомив, що захисникам можуть надавати частину щорічної основної відпустки, а також відпустку за сімейними обставинами та з інших поважних причин зі збереженням грошового забезпечення.

Однак кожну із зазначених відпусток можна взяти тривалістю не більш як 10 календарних днів.

Як оформити відпустку за сімейними обставинами:

написати рапорт на ім’я безпосереднього командира (начальника) та додати документи з підставами;

надалі рапорт військового з відповідними резолюціями його прямих начальників подається до кадрового підрозділу штабу;

командир військової частини ухвалює рішення про надання відпустки.

Військовим рекомендують подавати рапорт у двох примірниках. В одному повинні бути зазначені вхідний номер, дата та підпис особи, яка прийняла документ, які будуть підтверджувати факт звернення.

Нагадаємо, наприкінці грудня минулого року президент України Володимир Зеленський підписав закон про відпустки військовим під час воєнного стану.

Він передбачає можливість надання військовослужбовцям відпусток під час воєнного стану тривалістю не більш 10 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду в межах України.

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