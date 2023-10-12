Чи корисно їсти гарбузове насіння та кому його вживати не варто

Користь гарбузового насіння

Гарбузове насіння містить велику кількість корисних речовин, включаючи білок, вуглеводи, вітаміни (особливо вітамін Е), мінерали (магній, цинк, залізо) та антиоксиданти.

Сушене гарбузове насіння зберігає більше вітамінів, мінералів та антиоксидантів, оскільки їх не обробляють тепловою обробкою. У такому насінні значно більше клітковини у порівнянні зі свіжим, бо під час сушіння відбувається видалення вологи, що концентрує поживні речовини.

А клітковина є важливою складовою харчових волокон, як корисні для здоров'я шлунково-кишкового тракту.

Споживання такого насіння допомагає підтримати серцево-судинну систему, бо деякі складові, такі як магній та омега-3 жирні кислоти можуть сприяти зменшенню ризику серцевих захворювань.

А ще гарбузове насіння захищає від вільних радикалів: вміст вітаміну Е та інших антиоксидантів у ньому допомагає боротися з окислювальними стресами та захищати клітини від пошкоджень.

Допомагає це насіння підтримувати здоров'я шкіри: вітамін Е сприяє гарному стану шкіри й може допомагати у підтримці її молодості.

Зміцнення кісток та імунітету: гарбузове насіння містить цинк, який важливий для зміцнення кісток, зубів та роботи імунітету.

Шкода гарбузового насіння

Однак у цього мега-корисного продукту є й свої недоліки. У першу чергу – висока калорійність. Тому експерт радить споживати у розумних кількостях, наприклад 30-40 г протягом дня у якості перекусу.

Також таке насіння може спричинити алергічні реакції або дискомфорт після вживання. Тому алергікам варто бути обережними з цим продуктом.

Не варто споживати гарбузове насіння у великій кількості, бо це може негативно позначитися на шлунку – в окремих випадках це викликає діарею або важкість у шлунку.