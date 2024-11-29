Чи корисно для організму вершкове масло, жирністю нижче 80%

Був час, коли маслом можна було назвати будь-яку хлібну намазку. Лише в 2007 році це змінилося. Відповідно до Регламенту Ради Європейського Союзу від 22 жовтня 2007 року про спільну організацію сільськогосподарських ринків, продукт може називатися вершковим маслом, якщо він відповідає суворо визначеним критеріям. Одним з них є жирність молока.

РБК-Україна (проект Styler) пояснює, чи може вершкове масло менше 80% бути корисним для організму з посиланням на Instagram дієтолога Катажини Босацька.

Чи корисне для організму масло жирністю, менше 80%

Вершковим маслом називають продукти, які не містять домішок рослинних жирів і мають певну молочну жирність. Це продукт, який містить менше 80 молочного жиру, чи можна його назвати маслом? Багато людей відповідають на це питання неправильно.

Почнемо з того, що таке вершкове масло. Це продукт, отриманий виключно з молока та молочних продуктів. Його повинно бути не менше 80% молочного жиру. Однак допускається до продажу вершкове масло з меншою жирністю.

Є лише одна умова - ця інформація повинна міститися в назві. Дієтолог Катажина Босацька прокоментувала масло та його жирність. Експерт зі здорового харчування отримала фотографію продукту під назвою вершкове масло, яке містить 60% жиру.

"Ми розрізняємо 4 торгові описи продуктів, що містять молочні жири (без додавання рослинних жирів), - пояснює Катажина Босацька.

вершкове масло - продукт жирністю молока 80-90%, не більше 16% води і не більше 2% сухого знежиреного молока

вершкове масло трьома чвертями жирності (60-62% жирності), зі зниженою жирністю

вершкове масло напівзнежирене (39-41% жирності),

Спред для намазування: 62-80 % жиру 41-60% жиру

Отже, як бачите, вершкове масло може містити менше жиру, за умови, що в назві чітко зазначено "напівзнежирене масло" або "вершкове масло зі зниженим вмістом жиру". Ця інформація повинна бути вказана в назві товару, а не тільки в його складі або в описі десь ззаду малими літерами.

"Продукт, на упаковці якого написано лише "масло", має містити не менше 80% молочного жиру, ми не можемо раптом побачити в складі, що жирність становить, наприклад, 60 %, тому що в такому випадку ми маємо справу з "вершковим маслом із вмістом жиру три чверті", - пояснює Катажина Босацька.