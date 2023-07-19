Чи корисний сирий мед? Названі його плюси та "побочки"

Протягом століть сирий мед використовувався як лікувальний засіб через його користь для здоров'я. Зазвичай ми купуємо продукт, який є у магазинах. Однак дуже мало хто знає про переваги сирого або непастеризованого меду.

У чому плюси та мінуси такого меду розповіли у виданні Financial Express.

У чому переваги сирого меду

Сирий мед дістається безпосередньо з вулика, у ньому багато антиоксидантів, здорового бджолиного пилку та прополісу. Поки не ясно, чи сирий мед є більш корисним, ніж звичайний мед.

Переваги сирого меду

Сирий мед містить антиоксиданти, такі як фітохімічні речовини, флавоноїди та аскорбінову кислоту, які можуть знизити ризик хронічних захворювань.

Виявляє захисну дію проти діабету, а деякі види меду можуть допомогти знизити рівень холестерину.

У ньому міститься перекис водню та глюкозооксидази, має низький рівень pH і може вбивати шкідливі бактерії та грибки.

Дослідження показали, що мед манука, який є різновидом сирого меду, може вбивати поширені патогени, включаючи E. coli, S. aureus та H. pylori

Деякі дані також свідчать про те, що мед має противірусні та протигрибкові властивості.

Згідно з деякими дослідженнями, сирий мед може надавати заспокійливу дію на травлення, допомагаючи при симптомах діареї.

Які мінуси від вживання сирого меду

Не забувайте, що вживання сирого меду збільшує ризик отруєння, що призводить до таких симптомів, як запаморочення, нудота, блювання та падіння артеріального тиску.

У деяких випадках вагітні жінки та люди з ослабленою імунною системою ризикують захворіти на ботулізм, оскільки він містить бактерії C. botulinum.

Сирий мед може викликати або посилити алергію у людей, чутливих до пилку.