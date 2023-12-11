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Чи корисний риб'ячий жир та у чому він міститься

Чи потрібен нашому організму риб'ячий жир (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Дуже часто від лікарів можна почути пораду, що потрібно приймати риб'ячий жир. Одразу згадується радянське минуле і чомусь здається, що це один з міфів, якому вірити вже не варто.

Чи дійсно потрібен організму риб'ячий жир та у чому він є, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на допис лікаря Юрія Габорця в Instagram.

За словами фахівця, риб'ячий жир насправді дуже корисний і його варто включити у свій раціон.

"Риб'ячий жир знижує поганий холестерин, здоров'я серцю, судинам. Менше аритмії, допомагає очам, сітківці, менше депресій тощо. Він необхідний для утворення захисних оболонок нейронів, менше запалення організмів, повільніше старіє, суглобам, хребту допомагає. Тому він потрібний дорослим і дітям. Організм не може сам їх синтезувати, тому мусить йти тільки з їжею, переїдати не варто, бо там і жири та розчинні вітаміни", - пояснює Юрій Габорець.

Він додав, що не обов'язково пити спеціальні капсули, бо отримувати риб'ячий жир можна також і зі звичайних продуктів.

"Краще вживати риб'ячий жир у вигляді жирної риби, один чи два рази на тиждень. Оселедець, лосось, сардини, печінка тріски, скумбрія. Там точно буде ОМЕГА-3, така, яку організм любить та засвоїть. Якщо риба вам не дуже йде, то додайте у раціон горішки та лляну олію. Пам'ятайте: натуральні продукти краще засвоюються організмом, ніж будь-які добавки", - радить лікар.

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