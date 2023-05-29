Чи корисний апельсиновий сік: дієтолог розставила всі крапки над "і"
Незалежно від того, чи починаєте ви зазвичай свій ранок з відкриття упаковки апельсинового соку або робите фреш у вихідні, апельсиновий сік є частиною сніданку багатьох людей.
Але чи корисний апельсиновий сік, як це пропагують експерти, розповіла дієтолог Лорен Манакер - автор книги "Кулінарна книга вперше вагітної жінки".
Що міститься в апельсиновому соку
Сік з апельсина містить інші ключові поживні речовини, у тому числі фолієву кислоту та калій. Крім того, у ньому є унікальна рослинна сполука під назвою гесперидин, яка може допомогти підтримувати нормальний кров'яний тиск та інші позитивні результати для здоров'я серця.
За даними Міністерства сільського господарства США, коли ви випиваєте 1 склянку стандартного 100% апельсинового соку без м'якоті, ви насичуєте свій організм:
- 110 калоріями
- 26 грамами вуглеводів
- 23 грамами цукру
- 2 грамами білка
- 72 мг вітаміну С (120% добової норми)
- 0,12 мг вітаміну B6 (6% добової норми)
- 14,4 мг кальцію (2% добової норми)
Чи корисний апельсиновий сік?
Хоча апельсиновий сік в основному складається з багатьох поживних речовин, не всі напої створюються однаково, особливо якщо врахувати різноманітність брендів соків масового виробництва, які зараз представлені в магазинах.
"100% апельсиновий сік може бути частиною збалансованої та здорової дієти", - запевняє дієтолог.
У той час, як деякі марки магазинного апельсинового соку складаються з якісних інгредієнтів, а 100% продукт взагалі не містить доданих цукрів, в інших додано дуже багато цукру. Своєю чергою це може дійсно збільшити кількість калорій у вашому раціоні.
Лорен рекомендує дуже уважно вивчати етикетки соків, там не повинно бути доданого цукру!
Плюси вживання апельсинового соку
- Апельсиновий сік допоможе знизити ризик інсульту.
- Апельсиновий сік може зменшити запалення у вашому тілі.
- Апельсиновий сік може допомогти в керуванні вагою.
- Сік допоможе знизити рівень холестерину.
- Апельсиновий сік може покращити вашу імунну систему.
- Сік допомагає знизити кров'яний тиск.
Нагадаємо, що дієтолог пояснила, які продукти збережуть здоров'я печінки.
Крім того, лікар застеріг від продукту, який спричиняє хвороби серця.