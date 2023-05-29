Так ли полезен апельсиновый сок: диетолог расставила все точки над "і"
Независимо от того, начинаете ли вы обычно свое утро с открытия упаковки апельсинового сока или делаете фреш по выходным, апельсиновый сок является частью завтрака многих людей.
Но так ли полезен апельсиновый сок, как это пропагандируют эксперты, рассказала диетолог Лорен Манакер - автор книги "Кулинарная книга впервые беременной женщины".
Что содержится в апельсиновом соке
Сок из апельсина содержит другие ключевые питательные вещества, в том числе фолиевую кислоту и калий. Кроме того, в нем есть уникальное растительное соединение под названием гесперидин, которое может помочь поддерживать нормальное кровяное давление и другие положительные результаты для здоровья сердца.
По данным Министерства сельского хозяйства США, когда вы выпиваете 1 чашку стандартного 100% апельсинового сока без мякоти, вы насыщаете свой организм:
- 110 калориями
- 26 граммами углеводов
- 23 граммами сахара
- 2 граммами белка
- 72 мг витамина С (120% суточной нормы)
- 0,12 мг витамина B6 (6% суточной нормы)
- 14,4 мг кальция (2% суточной нормы)
Полезен ли апельсиновый сок?
Хотя апельсиновый сок в основном состоит из богатых питательных веществ, не все напитки создаются одинаково, особенно если учесть разнообразие брендов соков массового производства, которые в настоящее время представлены в магазинах.
"100% апельсиновый сок может быть частью сбалансированной и здоровой диеты", - уверяет диетолог.
В то время как некоторые марки магазинного апельсинового сока состоят из качественных ингредиентов, а 100% продукт вообще не содержит добавленных сахаров, в других добавлено очень много сахара. В свою очередь, это может действительно увеличить количество калорий в вашем рационе.
Лорен рекомендует очень внимательно изучать єтикетки соков, там не должно быть добавленного сахара!
Плюсы употребления апельсинового сока
- Апельсиновый сок может помочь снизить риск инсульта.
- Апельсиновый сок может уменьшить воспаление в вашем теле.
- Апельсиновый сок может помочь в управлении весом.
- Сок может помочь снизить уровень холестерина.
- Апельсиновый сок может улучшить вашу иммунную систему.
- Сок помогает снизить кровяное давление.
Напомним, что диетолог объяснила, какие продукты сохранят здоровье печени.
Кроме того, врач предостерег от продукта, который вызывает болезни сердца.