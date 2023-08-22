Чи корисні для здоров'я консервовані сардини, якщо порівняти їх із тунцем

Рибні консерви, такі як консервовані сардини, - це швидкий і зручний спосіб включити морепродукти до свого раціону, що практично не вимагає підготовчої роботи.

Корисні чи ні такі рибні вироби, розповіли у виданні Eating Well.

Чим корисні консервовані сардини

Консервовані сардини є джерелом поживних речовин. У них не тільки багато білка, вітаміну B12, вітаміну D і кальцію (містять понад 20% денної норми), але також вони є хорошим джерелом заліза (містять понад 10% денної норми). Крім того, в них майже 100% рекомендованої добової норми жирних кислот омега-3.

Ці продукти можуть принести вам величезну користь: від серцево-судинної системи до когнітивного здоров'я.

Нещодавній огляд, опублікований у журналі Frontiers in Nutrition за квітень 2023 року, показав, що вміст омега-3 у сардинах забезпечує важливі переваги для захисту серця і що їх вживання набагато краще, за аптечні добавки.

Хоча необхідні додаткові дослідження, вчені почали вивчати синергетичну взаємодію омега-3 у консервованих сардинах і те, як вони взаємодіють із поживними речовинами, такими як кальцій, калій, магній, залізо та цинк.

Коли вони працюють разом, ці поживні речовини можуть допомогти зменшити запалення та окислювальний стрес в організмі, що, своєю чергою, сприяє кровотоку та потенційно знижує ризик серцево-судинних захворювань.

Консервовані сардини багаті кальцієм і вітаміном D - двома поживними речовинами, які грають вирішальну роль у здоров'ї кісток.

Дослідження, опубліковані в 2017 році в Journal of Osteoporosis, показали, що недостатнє споживання важливих макро- та мікроелементів, таких як кальцій та вітамін D, може вплинути на здоров'я кісток та час, необхідний людям похилого віку для загоєння переломів кісток.

Додаткові дослідження показали, що склад поживних речовин різних сортів риби (наприклад, сардин) також може позитивно впливати на загоєння переломів стегна.

Консервовані сардини корисніші від консервованого тунця?

І консервовані сардини, і консервований тунець містять однакові поживні речовини та сприяють рекомендованому щотижневому споживанню морепродуктів.

Але споживачам радять враховувати вміст ртуті у консервованому тунці. Там він набагато більший, порівняно з консервованими сардинами.

Консервовані сардини містять менше ртуті, ніж консервований тунець (як світлий, і білий) через їх менший розмір.