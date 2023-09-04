Полезны ли для здоровья грибы, и можно ли их давать детям: объяснение врача
Грибы издавна являются неотъемлемой частью украинской кухни. А процесс сбора грибов даже называют "тихой охотой". Однако каждый год появляются новости с заголовками об отравлении грибами, часто со смертельным исходом.
Нужно ли есть грибы, и будет ли от них польза организму, - рассказал в Instagram семейный врач Михаил Цюрак.
Чем полезны грибы
Съедобные грибы действительно содержат вещества, приносящие пользу нашему организму. В частности, в них можно найти:
- бета-глюкан - растворимая клетчатка, полезная для сердца
- глутатион и эрготионеин - мощные антиоксиданты, предупреждающие старение и образование раковых клеток
- селен -микроэлемент, нужный для нормального функционирования щитовидки и мужской половой системы
Почему от грибов отравления?
Отравления возникают чаще всего по следующим причинам:
- употребление сырых грибов в пищу
- плохо проваренные грибы
- употребление грибов с алкоголем (большая нагрузка на печень)
- сбор грибов на экологически загрязненных территориях (возле шоссе крупных заводов и фабрик, в радиационно загрязненных лесах)
- употребление в пищу условно съедобных и ядовитых грибов (из-за путания их со съедобными грибами)
Можно ли грибы давать детям?
Детям до 2-х лет грибы категорически запрещены, потому что пищеварительная система в таком возрасте неспособна усвоить грибной белок.
С 2 до 7 лет можно есть магазинные шампиньоны и другие искусственно выращенные грибы после термической обработки. И только с 7-летнего возраста можно понемногу давать ребенку съедобные лесные грибы.
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