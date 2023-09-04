Полезны ли для здоровья грибы, и можно ли их давать детям: объяснение врача

Грибы издавна являются неотъемлемой частью украинской кухни. А процесс сбора грибов даже называют "тихой охотой". Однако каждый год появляются новости с заголовками об отравлении грибами, часто со смертельным исходом.

Нужно ли есть грибы, и будет ли от них польза организму, - рассказал в Instagram семейный врач Михаил Цюрак.