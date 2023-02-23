Чи корисні солодкі батончики з аптеки? Стала відома вся правда про них

Солодкі батончики, що продаються в аптеці, не такі корисні, як ви думаєте. Деякі з них містять дуже багато цукру та жиру.

Протеїнові батончики

Як виявилося, в одному з батончиків, який називався протеїновим, у складі більше цукру (згущене молоко). Також зверху батончика глазур і замінник какао-олії, тобто пальмова олія. Білків і вуглеводів у такому батончику однаково, але вуглеводи - швидкі.

"Пальмова олія - це дешевий замінник какао-олії. Часто виробники не вказують, чи вона гідрогенізована. Якщо так - то це трансжири. Краще не купувати кота в мішку", - зазначила експерт.

Які батончики краще не купувати в аптеці (фото: Telegram/Наталія Мазурик)

Якщо ваша мета схуднення – такий батончик не підходить.

Також у продажу є злаковий батончик, нібито також корисний. Але з ним така сама ситуація, у його складі цукор, гідрогенізований жир.

"Він має оболонку із цукру та жиру. Жир зазначений гідрогенізований, тому такий батончик купувати точно не варто", - написала Мазурик.

Які батончики краще не купувати в аптеці (фото: Telegram/Наталія Мазурик)