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Чи корисні солодкі батончики з аптеки? Стала відома вся правда про них

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Четвер 23 лютого 2023 10:23
Чи корисні солодкі батончики з аптеки? Стала відома вся правда про них Фото: Чому не всі батончики з аптеки корисні (Скріншот із відео)
Автор: Людмила Жукова

Солодкі батончики, що продаються в аптеці, не такі корисні, як ви думаєте. Деякі з них містять дуже багато цукру та жиру.

Про склад таких аптечних солодощів розповіла в Telegram експерт із харчування Наталія Мазурик.

Протеїнові батончики

Як виявилося, в одному з батончиків, який називався протеїновим, у складі більше цукру (згущене молоко). Також зверху батончика глазур і замінник какао-олії, тобто пальмова олія. Білків і вуглеводів у такому батончику однаково, але вуглеводи - швидкі.

"Пальмова олія - це дешевий замінник какао-олії. Часто виробники не вказують, чи вона гідрогенізована. Якщо так - то це трансжири. Краще не купувати кота в мішку", - зазначила експерт.

Чи корисні солодкі батончики з аптеки? Стала відома вся правда про них

Які батончики краще не купувати в аптеці (фото: Telegram/Наталія Мазурик)

Якщо ваша мета схуднення – такий батончик не підходить.

Також у продажу є злаковий батончик, нібито також корисний. Але з ним така сама ситуація, у його складі цукор, гідрогенізований жир.

"Він має оболонку із цукру та жиру. Жир зазначений гідрогенізований, тому такий батончик купувати точно не варто", - написала Мазурик.

Чи корисні солодкі батончики з аптеки? Стала відома вся правда про них

Які батончики краще не купувати в аптеці (фото: Telegram/Наталія Мазурик)

Нагадаємо, що раніше експерт із харчування розповіла, чому круасан – це не перекус.

Нагадаємо, що експерт пояснила, скільки разів на добу потрібно їсти, щоб бути струнким та здоровим.

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