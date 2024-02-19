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Чи існує насправді "робочий артеріальний тиск". Лікар розставив крапки над "і"

Фото: Чи існує насправді робочий артеріальний тиск (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Сімейний лікар Михайло Цюрак розповів українцям, чи існує поняття "робочий артеріальний тиск".

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сторінку медика в Instagram.

Що треба знати про артеріальний тиск

За словами терапевта, часто на прийом до сімейного лікаря приходять пацієнти, які мають високий артеріальний тиск (вище за 140/90), але не бажають його знижувати, бо відчувають себе комфортно при такому тиску (деколи показники тиску в таких пацієнтів можуть сягати 200/100 мм.рт.ст.).

Михайло розповів, чому робочого тиску не існує і чому тиск треба корегувати, навіть якщо у вас гарне самопочуття.

Він написав, що судини нашого організму - це трубки, які складаються з м'язової та сполучної тканини та мають певний запас еластичності. Якщо ж тиск не перевищує 140 на 90, судини з легкістю витримують його, і людина довго залишається здоровою. Як тільки артеріальний тиск в нашому організмі зростає вище цих показників, судини змушені збільшувати свій тонус, що призводить до їхнього перерозтягнення, втрати міцності і збільшення навантаження на серце, мозок, нирки, сітківку ока.

Певний час таке збільшення тонусу не викликає симптомів, але вищезгадані органи починають страждати: виникає гіпертрофія серця, хронічна хвороба нирок, зміни судин головного мозку та сітківки. Якщо ж ви не почнете вчасно знижувати тиск, можна отримати раптовий інфаркт чи інсульт.

"Як бачимо, показники тиску є важливими для нашого здоров'я. Рекомендую всім після 40 років щоденно виміряти тиск, а при його підвищенні звертатися до лікаря", - резюмував Цюрак.

 

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Артеріальний тискЛікарі