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Существует ли действительно "рабочее артериальное давление". Врач расставил точки над "i"

Фото: Существует ли на самом деле рабочее артериальное давление (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Семейный врач Михаил Цюрак рассказал украинцам, существует ли понятие "рабочее артериальное давление".

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на страницу медика в Instagram.

Что нужно знать об артериальном давлении

По словам терапевта, часто на прием к семейному врачу приходят пациенты, имеющие высокое артериальное давление (выше 140/90), но не желают его снижать, потому что чувствуют себя комфортно при таком давлении (иногда показатели давления у таких пациентов могут достигать 200/ 100 мм.рт.ст.).

Михаил рассказал, почему рабочего давления не существует и почему давление нужно корректировать, даже если у вас хорошее самочувствие.

Он написал, что сосуды нашего организма - это трубки, состоящие из мышечной и соединительной ткани и имеющие определенный запас эластичности. Если давление не превышает 140 на 90, сосуды с легкостью выдерживают его, и человек долго остается здоровым. Как только артериальное давление в нашем организме растет выше этих показателей, сосуды вынуждены увеличивать свой тонус, что приводит к их перерастяжению, потере прочности и увеличению нагрузки на сердце, мозг, почки, сетчатку глаза.

Одно время такое увеличение тонуса не вызывает симптомов, но вышеупомянутые органы начинают страдать: возникает гипертрофия сердца, хроническая болезнь почек, изменения сосудов головного мозга и сетчатки. Если вы не начнете своевременно снижать давление, можно получить внезапный инфаркт или инсульт.

"Как видим, показатели давления важны для нашего здоровья. Рекомендую всем после 40 лет ежедневно измерить давление, а при его повышении обращаться к врачу", - резюмировал Цюрак.

 

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Артерильное давлениеВрачи