Чи існує безпечна норма цукру та як її розрахувати: секрет від дієтолога

Ми щоденно вживаємо цукор - крім звичайного, який ми кладемо у чай чи каву ще доданий, який міститься у багатьох продуктах харчування. І переважна кількість цукру, яку ми споживаємо щодня, є саме доданим.

Чи існує безпечна норма цукру та як порахувати кількість на день, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на дієтолога Наталію Самойленко в Instagram.

Як пояснює фахівець, чітко встановлених рекомендацій щодо кількості природнього цукру (фруктози та лактози), яку ви повинні їсти, не існує. Однак є вказівки стосовно доданого цукру.

Так, кількість такого цукру має бути не більше ніж 10% від загального споживання калорій на день. Тобто, якщо ви споживаєте орієнтовно 2000 калорій на день, то ваша норма цукру має бути не більше 50 грамів.

"Наш організм зазвичай переробляє всі форми цукру однаково, за деякими винятками.

Складні вуглеводи містять три або більше типів цукру, а також поживні речовини, як клітковина. У результаті вони перетравлюються повільніше, ніж прості цукри, що запобігає стрибкам рівня глюкози в крові", - наголошує Самойленко.

Вона додала, що столовий цукор та інші підсолоджувачі є простими вуглеводами та досить калорійними. Їх надмірне споживання пов'язане з такими хворобами, як гіпертонія, цукровий діабет, ожиріння та іншими.

Дієтолог радить подумати, які продукти та напої з високим вмістом цукру ви споживаєте регулярно і замініть їх альтернативами з меншим вмістом цукру.

Наприклад, магазинний йогурт з чорницею - на грецький йогурт 100% +заморожена малина. Або солодкий натуральний чай в кафе на трав'яний чай без доданого цукру.

"Пам'ятайте, у всьому має бути здоровий глузд, як в споживанні, так і в обмеженні різних продуктів", - резюмує Самойленко.