Чи економніше нагрівати воду в мікрохвильовці, ніж в чайнику: точна відповідь

Кожен електричний пристрій використовує різну кількість енергії для виконання одного завдання, це означає, що вартість його використання також різна.

Фахівці вирішили провести експеримент, для цього взяли 350 мл води кімнатної температури (17°C), що еквівалентно чашці чаю. Її довели до кипіння (100°C) за допомогою електричного чайника та мікрохвильової печі.

Вимірявши енергоспоживання обох приладів, експерти зробили висновок, що чайник є найекономічнішим приладом для нагріву води.

До того ж чайник спеціально розроблений для цієї мети і є найшвидшим способом нагрівання води. Під час тесту пристрою знадобилося дві хвилини, щоб нагріти воду, що еквівалентно 0,04 кВт.год енергії.

Мікрохвильовій печі знадобиться три хвилини, щоб довести 350 мл води до кипіння, що відповідає споживанню електроенергії 0,07 кВт.год.

Однак, при нагріванні в чайнику ми регулярно прагнемо нагріти більше води, ніж необхідно. А під час використання мікрохвильової печі, людина нагріває лише ту кількість, яка їй потрібна.

Незалежно від того, користуєтеся ви мікрохвильовою піччю чи електричним чайником, варто нагрівати лише ту кількість води, яка потрібна, щоб уникнути будь-яких марних витрат.