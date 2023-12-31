Чи є різниця між дорогим і дешевим алкоголем

"Чисто психологічно люди схильні обирати дорожчий алкоголь, бо це ж ознака "якості й неперевершених смаків". Але хочу вас розчарувати, навіть професіонали не завжди можуть відрізнити дороге вино від дешевого", - розповідає вчений.

Так-так, ви все правильно зрозуміли - усі ці «нотки» прянощів, ягід та витримки - дуже часто не більше, ніж маркетинг Психологічно це круто працює, бо якщо вам скажуть, що ця пляшка вина коштує 70 доларів, то ви автоматично при дегустації почнете відчувати ширшу "палітру смаків та післясмаків".

Щороку винороб Роберт Годжсон відбирав найкращі вина зі своєї маленької каліфорнійської виноробні та влаштовував "винні змагання" в межах штату

Щоразу «найкращими» ставали різні вина і те, що одні дегустатори оцінювали найвище - інші ставили на останні місця, тому він вирішив провести експеримент, щоб зрозуміти, чи справді "професіонали" розрізняють вина по смаках, чи опираються лише на ціну.

У 2005 році відбувся перший експеримент, тоді четверо дегустаторів наосліп пробували вино, звичними для них методами - нюхали, надпивали та ковтали. Деякі вина пропонували тричі і кожного разу наливали з тієї самої пляшки.

Яка різниця між дорогим і дешевим алкоголем (фото: Freepik)

Висновки тоді усіх приголомшили, бо виявилося, що навіть професіонали найвищого класу не змогли відрізнити дороге вино від дешевого, лише за смаковими якостями, не бачачи цінники.

Дегустуючи ніби-то дороге вино, відгуки сомельє були більш позитивними - вони описували його смак, як "складний", "збалансований" і "деревний" Коли те саме вино було представлено, як "дешеве", критики частіше коментували його, як "слабке" та "легке".

"Тому, якщо ви вживаєте вино, при виборі раджу спиратися на власні рецептори й не завжди дорожче - смачніше. Я, звичайно, не кажу, що потрібно обирати вина в тетрапаках, бо там і справді є великі сумніви, щодо якості Але тепер ви знаєте, що вино за 500 грн може бути смачнішим і "глибшим" на смак, ніж те, що коштує в 10 разів дорожче, якщо на нього приклеїти "правильний" цінник", - радить Олександр.