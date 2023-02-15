Чи є ефект від колагену? Лікар розвінчала популярний міф

Що потрібно знати про колаген?

Колаген становить 80% нашої шкіри та працює з іншим білком під назвою еластин, який підтримує нашу еластичну шкіру. Але з віком наше тіло природно починає зменшувати вироблення колагену. Починаючи з 20 років, ми починаємо втрачати близько 1% колагену щороку.

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Лікар зазначила, що головне, це те, що колаген – це складний білок, що складається з 19 різних амінокислот.

Чи є ефект від колагену?

Якщо ви його з'їли, завдання травного тракту полягає в тому, щоб розщепити амінокислоти перед тим, як випустити їх у кров, і немає гарантії, що вони відновляться так само, і ви отримаєте той же колаген.

Наскільки ці добавки засвоюються і чи потрапляють ці амінокислоти в органи-мішені, щоб діяти як будівельний матеріал для вироблення більшої кількості колагену - невідомо.

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Цілком не факт, що колаген піде молодити вам шкіру і лікувати суглоби, він може піти на інші, більш важливі потреби організму.

"Добавка колагену як джерело білка - фігня", - повідомила Власенко.

Чи працює колаген?

Деякі дослідження показують, що прийом добавок колагену протягом кількох місяців може покращити еластичність шкіри (тобто зморшки), а також ознаки старіння.

Інші дослідження показали, що споживання колагену може збільшити щільність кісток, ослаблених з віком, та може зменшити біль у суглобах, спині та колінах.

Але багато з цих досліджень невеликі й фінансуються компаніями, які виробляють продукт, що збільшує можливість упередженості результатів.

Цілком можливо, що деякі з цих переваг можна досягти, згідно з оглядом літератури 2019 року в Journal of Drugs in Dermatology.

"Огляд виявив деякі дані подвійних сліпих плацебо-контрольованих досліджень, що підтверджують, що колаген може підвищити еластичність шкіри, щільність колагену та загальну гідратацію. Але потрібно ще багато доказів", - зазначила медик.

Коли можна побачити ефект від порошку колагену?

Більшість досліджень зазначає, що через 1-2 місяці можна судити, чи працює на вас колаген, чи ні.

Є бичачий колаген та морський. Ефект може спостерігатися у тих людей, які вживають близько 15 г порошку.

З їжі його можна отримувати з кісток птахів та шкіри, але люди не їдять таку їжу, тому приймають модні добавки.