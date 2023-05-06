Чи дозволена в Україні риболовля з ночівлею в умовах воєнного стану: що треба знати

Чи можна ловити рибу вночі під час воєнного стану

Крім денної, існує також і нічна риболовля. Звісно, цей вид вилову риби підходить не всім, адже вночі банально хочеться спати та важко орієнтуватися в темряві без додаткового світла. А використання ліхтариків може відлякати рибу, тому потрібно пристосовуватися.

Однак попри деякі недоліки переваг нічної риболовлі все-таки більше.

"Комусь вона подобається, тому що влітку вночі не так спекотно, як вдень. Кажуть, що вночі риба краще клює, хоча я особисто такого не помічав", - розповідає Styler досвідчений рибалка Дмитро.

Чоловік забажав залишитися анонімним, тому його прізвища не називаємо.

Проте сьогодні ходити на нічну риболовлю заборонено комендантською годиною. Наприклад, у Києві вона розпочинається о 00:00. До цієї години громадяни, які не мають спеціальних перепусток, повинні перебувати вдома. Погодьтеся, що намет на березі водойми навряд чи можна назвати домом.

За порушення режиму комендантської години може загрожувати штраф, громадські чи виправні роботи або адміністративний арешт до 15 діб.

Які ще рибальські заборони наразі діють

Не можна пересуватися на малогабаритних плавзасобах із вудками під час комендантської години.

Риболовля дозволяється тільки з використанням вудки та гачка №10, а також з видною блешнею.

Не перевищувати кількість 5 гачків на вудці, в загальнодоступних місцях, і не більше 10 штук на платних водоймах.

Допустима до вилову вага риби становить три кілограми на одну людину протягом доби, і креветок - кілограм.

Не варто також забувати й про період нересту.

"Протягом року заборони змінюються навіть попри дію воєнного стану. Наприклад, з квітня до кінця травня-початку червня відбувається нерест. У цей час риболовля не повністю заборонена, а лише певним чином обмежена", - наголошує пан Дмитро.

Де ловити рибу заборонено

У водоймах, що перебувають у природно-заповідних фондах.

У водоймах і господарствах для розведення риби.

У водоймах спеціального призначення: технічних, питних чи лікувальних.

У водоймищах, де заборонено вилов риби правилами рибальства України.

Не можна ловити рибу в каналах електростанцій, меліоративних системах та шлюзах.

Не можна ловити рибу біля мостів, що охороняються;

Заборонено ловити рибу в радіусі 500 метрів від господарства з розведення риби.

Не можна ловити рибу у водоймах екологічно забруднених, наприклад, у зоні Чорнобильської АЕС.

Яка норма вилову риби

В Україні існують чітко визначені норми вилову риби. Для того, щоб уникнути неприємностей, радимо ознайомитися з розмірами та видами риб, на які стоять обмеження:

Крім того, під час щорічного нересту, який триває зараз, експерти визначають, які види риб заборонено виловлювати взагалі. За вилов недозволеної риби на вас чекатиме штраф. Зверніть увагу, що сума до сплати включає одну виловлену рибу.

Якщо, наприклад, ви зловили одну заборонену щуку, то станом на сьогодні заплатите 3 468 гривень. А от за дві виловлених щуки доведеться викласти 6 936 гривень.