Чи допомогають фільми та відео з субтитрами вчити мову: висновок вчених

Американські дослідники з Мерилендського університету в Коледж-парку та Школи Святого Луки провели експеримент та з'ясували, що субтитри у відео іноземною мовою допомагають розуміти мову на слух, а не відволікають всупереч поширеній думці.

На уроках іноземної мови в школі та під час підготовки до стандартизованих іспитів на кшталт IELTS і TOEFL заведено розвивати сприйняття на слух за допомогою аудіозаписів і відео без субтитрів. Багато педагогів вважають, що текст - додаткове джерело інформації, яке заважає сфокусуватися на мовленні, що звучить, і перешкоджає розумінню. Однак, лінгвісти стверджують, що це не так.

У рамках дослідження 287 студентів з Туреччини та Китаю дивилися лекцію формату TED Talks англійською мовою та відповідали щодо її змісту. Рівень володіння мовою у респондентів був середнім.

Студентів поділили на три групи: одні дивилися уповільнене відео, інші - прискорене, треті - оригінальне. Усі учасники мали доступ до відео як з субтитрами, так і без.

Після перегляду відео респонденти переходили до наступного етапу експерименту - вони відповідали на запитання з множинним вибором. Вісім запитань були пов'язані зі змістом відео, ще три - зі швидкістю відтворення. Заповнити анкету потрібно було за 7 хвилин.

Як вказали студенти, субтитри допомогли їм краще зрозуміти відео - це було видно у відповідях на запитання про зміст. Ефект був позитивним для всіх незалежно від рівня володіння мовою і швидкості відео. Однак більшу користь отримали ті, хто дивився сповільнену лекцію.

Вчені припустили, що швидкість відео може стати цінним інструментом на заняттях іноземної мови та використовуватися для різних цілей. І відмовлятися від субтитрів не варто, бо вони покращують результати навіть тих студентів, чий рівень володіння мовою від початку високий.