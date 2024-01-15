Чи дійсно всім потрібно спати 8 годин в день: це важливо знати

Які фактори впливають на тривалість сну

Індивідуальність - ключ до здорового сну. Правда в тому, що кожна людина є унікальною, із власними потребами та своїм ритмом життя.

Лікарі кажуть, що комусь достатньо лише 6 годин сну для відновлення, тоді як іншим потрібно не менше 9 годин, щоб почуватися добре.

Існують певні фактори, які впливають на тривалість сну.

Стрес

Підвищений рівень стресу або тривожність можуть суттєво впливати на засинання та якість сну.

Вік

З віком потреба в сні може змінюватися. Школярам зазвичай рекомендовано спати 9-12 годин, тоді як для літніх людей нормою може бути 6-9 годин.

Рівень стомлюваності

Зазвичай людям, які важко працюють, потрібно більше часу для відновлення, адже вони витрачають більше енергії. Але іноді це працює інакше. Сильне виснаження чи біль можуть стати на заваді якісному сну та скоротити його тривалість.

Важливим показником є якість. Якщо ваш сон нестабільний та поверхневий - немає різниці в тому, спали ви 6 чи 8 годин. Фокусуйтеся не лише на тривалості, а й на якості сну.

Фахівці кажуть, замість того, щоб сліпо вірити про правило 8 годин, слід звертати увагу на власні відчуття та потреби. Спостерігайте за своїм енергетичним рівнем, настроєм та концентрацією під час різних режимів сну, і знайдіть оптимальний для себе баланс.

Як швидко заснути

Уникайте ситної вечері

Намагайтеся востаннє їсти не пізніше, ніж за 3-4 години до сну, але вкладатися в ліжко голодним теж не варто. Перед сном уникайте солодкого, дуже гострого, жирного, смаженого.

Такі страви важко перетравлюються та постачають організму непотрібні під час сну калорії. Обмежте вживання кофеїновмісних напоїв.

Контролюйте екранний час

Відмовтесь від смартфонів, комп’ютерів, планшетів за 30-60 хвилин до сну. Адже світло від цих пристроїв заважає мозку виробляти гормон сну мелатонін. Ґаджети також стимулюють роботу мозку, від чого стає складніше заспокоїтися перед сном.

Методи заспокоєння та розслаблення

Розслабитися і налаштуватися на якісний сон можуть допомогти медитація, дихальні вправи, самомасаж, читання паперової книги. Незадовго до сну намагайтеся займатися якоюсь спокійною та заспокійливою діяльністю.