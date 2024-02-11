Чи дійсно в Україні збираються скасувати ІІІ групу інвалідності: пояснення юриста

Останнім часом у Україні почали поширювати інформацію, що начебто планують скасувати ІІІ групу інвалідності і на медичних комісіях людям відмовляють у її продовженні.

Про те, чи дійсно скоро скасують ІІІ групу, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Адвокатського бюро "Пані в законі" у Telegram.

Чи дійсно в Україні скасують ІІІ групу інвалідності

"Зараз звертаються багато людей зі скаргами на те, що їх просто не запускають на комісію. Їм так і говорять, що в кого ІІІ група, то їм нічого робити не будуть. Незважаючи на велику низку змін у законах у січні 2024 року, жодним чином не скасовується ІІІ група інвалідності. Розмови щодо її скасування виникли у зв'язку з медичною реформою, яка вже почалася давно і має завершитися до 2025 року", - каже адвокат Марія Левченко.

За її словами, зараз МОЗ розробляє процедуру зміни понять. Зокрема Міністерство пропонує замінити поняття "встановлення інвалідності" на "оцінку втрати функціональності".

"Ці поняття різняться між собою, але для людей це означає, що дійсно будуть змінюватися підходи щодо аналізу стану здоров'я і дійсно будуть скасовуватись критерії інвалідності, як це зазначено в Європейських країнах і, відповідно, методологія змінюватиметься по аналогіях до Європейського законодавства", - пояснює юрист.

Однак вона стверджує, що ці зміни Міністерством заплановані аж на початок 2025 року.

"Зараз, такого поняття як скасування ІІІ групи або що її не треба пролонговувати - це неправда. І якщо вам на комісії кажуть, що не прийматимуть ваші документи для продовження групи, то одразу скаржтесь на них", - говорить Левченко.

Вона радить телефонувати на гарячу лінія від МОЗ для скарг на дії МСЕК по номеру 0 800 60 20 19.

"З минулої осені діяльність МСЕК почали дуже сильно контролювати і якщо траплятимуться такі історії із скаргами на відмову продовжувати ІІІ групу інвалідності, будь ласка, не соромтесь і скаржтесь", - закликає адвокат.

Яким особам надають ІІІ групу інвалідності (фото: МОЗ)