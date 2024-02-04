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В Україні люди з інвалідністю тепер зможуть складати іспит на права на спецавто

Україна, Неділя 04 лютого 2024 13:41
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В Україні люди з інвалідністю тепер зможуть складати іспит на права на спецавто Фото: в Україні люди з інвалідністю тепер зможуть складати іспит на права на спецавто (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

У людей з інвалідністю в Україні з'явилася можливість складати практичний іспит на посвідчення водія на спеціальному автомобілі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Кабінету міністрів України.

Як зазначають у відомстві, п'ять спеціальних автомобілів уже передали до регіонів, де діє проект "Автошколи для осіб з інвалідністю". Це Київ, Львів, Одеса, Дніпро та Кам'янець-Подільський.

У Кабміні уточнили, що такі автомобілі обладнані додатковими педалями, численними важелями для ручного керування, які встановлюють залежно від потреб конкретної людини. Також є джойстик для зручного керування всією електронікою.

Таким чином, послуги сервісних центрів МВС стають ще зручнішими та доступнішими для людей з інвалідністю.

Посвідчення водія для людей з інвалідністю

Нагадаємо, раніше в Україні запустили пілотне навчання для людей з інвалідністю на отримання прав водія категорії С1.

Також ми писали, що минулого року Верховна рада ухвалила законопроект, який розширює перелік людей з інвалідністю в Україні.

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