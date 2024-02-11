Действительно ли в Украине собираются отменить ІІІ группу инвалидности: объяснение юриста

В последнее время в Украине начали распространять информацию, что планируют отменить ІІІ группу инвалидности и на медицинских комиссиях людям отказывают в ее продолжении.

О том, действительно ли скоро отменят ІІІ группу, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Адвокатского бюро "Пані в законі" в Telegram.

Действительно ли в Украине отменят ІІІ группу инвалидности

"Сейчас обращаются много людей с жалобами на то, что их просто не запускают на комиссию. Им так и говорят, что у кого ІІІ группа, то им ничего делать не будут. Несмотря на большой ряд изменений в законах в январе 2024 года, никоим образом не отменяется третья группа инвалидности. Разговоры по ее отмене возникли в связи с медицинской реформой, которая уже началась давно и должна завершиться к 2025 году", - говорит адвокат Мария Левченко.

По ее словам, сейчас Минздрав разрабатывает процедуру изменения понятий. В частности, Министерство предлагает заменить понятие "установления инвалидности" на "оценку потери функциональности".

"Эти понятия различаются между собой, но для людей это означает, что действительно будут изменяться подходы к анализу состояния здоровья и действительно будут отменяться критерии инвалидности, как это указано в Европейских странах и, соответственно, методология будет меняться по аналогиям к Европейскому законодательству", - объясняет юрист.

Однако она утверждает, что эти изменения Министерством запланированы на начало 2025 года.

"А сейчас такого понятия как отмена III группы или что ее не нужно пролонгировать - это неправда. И если вам на комиссии говорят, что не будут принимать ваши документы для продолжения группы, то сразу жалуйтесь на них", - говорит Левченко.

Она советует звонить по телефону на горячую линию от Минздрава для жалоб на действия МСЭК по номеру 0 800 60 20 19.

"С прошлой осени деятельность МСЭК начали очень сильно контролировать и если случаются такие истории с жалобами на отказ продолжать ІІІ группу инвалидности, пожалуйста, не стесняйтесь и жалуйтесь", - призывает адвокат.

Кому предоставляют ІІІ группу инвалидности (фото: Минздрав)