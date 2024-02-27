Кажуть, що самотність - це велика шкода для психологічного здоров’я, а життя наодинці лише погіршує цей стан і провокує депресію.

Чи дійсно проживання наодинці погіршує психологічний стан

Національний центр статистики охорони здоров’я (NCHS), опублікував новий звіт щодо того, що дорослі та самостійні люди, які живуть самі, частіше відчувають депресію, ніж дорослі, які живуть з родиною або іншими близькими людьми.

Дослідження спирається на дані, які було отримано під час щорічного Національного опитування про стан здоровʼя. Воно виявило, що трохи понад 6 відсотків людей, які живуть на самоті, повідомили про відчуття депресії, як порівняти з 4 відсотками людей, які живуть не самі.

Проте аж 93 відсотки учасників повідомили, що життя наодинці не має негативного впливу на їхній психологічний стан або ж сказали, цей вплив зовсім незначний.

Також у людей запитували, наскільки часто вони отримують соціальну та емоційну підтримку. Виявилось, що 19,6 відсотка дорослих, які жили наодинці й вкрай рідко мали підтримку або ніколи не мали її, вдвічі частіше відчували пригніченість та апатію. А от серед тих, хто живе з кимось, показник становить 11,6 відсотка.

Чи дійсно проживання наодинці погіршує психологічний стан (фото: Freepik)

У дослідженні йдеться, що хоча проживання на самоті може збільшити ризик соціальної ізоляції, люди, які живуть наодинці, можуть бути активно залучені до своєї роботи або громади, а також мати доступ до соціальних мереж і соціальної й емоційної підтримки, що може бути захистом для психічного здоровʼя.

Отже, у людей, які мають соціальні контакти за межами свого дому, де вони знаходяться постійно наодинці з собою, зовсім не відчувають депресії чи інших ознак психологічного розладу, вони навпаки насолоджуються своїм способом життя і мають стільки соціалізації, скільки дійсно потребують.