Чи дійсно вам потрібний дезодорант. Експерти приголомшили відповіддю

Чи потрібний людині дезодорант?

"У людей є сильні переваги та чутливість до запахів. Люди з давніх-давен використовували парфуми або одеколони для маскування запаху", - розповіла доцент дерматології Каліфорнійського університету в Сан-Франциско, доктор Ніна Ботто.

За її словами, у дезодоранті немає такої необхідності, як у, наприклад, чищенні зубів. Дезодоранти нейтралізують запах тіла, а антиперспіранти зменшують пітливість. Обидва часто пропонуються в одному продукті.

Незважаючи на загальноприйняті причини, через які люди користуються дезодорантом, природний запах тіла не всім здається приємним.

Причини за або проти антиперспіранту чи дезодоранту

Зазначимо, що сам піт не має запаху. Однак бактерії на шкірі розщеплюють піт, створюючи неприємний запах.

За словами медиків, на запах вашого поту також може впливати дієта. Піт людей, які їдять велику кількість овочів сімейства хрестоцвітих - наприклад, броколі, капусту та цвітну капусту, може мати виразний сірчистий запах.

"Здоров'я кишечника, здоров'я шкіри та здоров'я мікробіома шкіри можуть впливати на запах нашого тіла", - зазначають експерти.

Деякі порушення обміну речовин викликають дуже специфічний запах у цілому (наприклад, кетоацидоз або уремія діабету). Здорова шкіра та здорове тіло не повинні мати неприємного запаху.

Якщо ви плануєте відмовитися від дезодорантів або антиперспірантів через побоювання щодо потенційно шкідливих інгредієнтів або чуток про те, що користування такими продуктами викликає рак, знайте, що ці твердження не були науково доведені.

Дослідження про те, чи існує причинно-наслідковий зв'язок між раком та використанням тальку, що не містить азбесту, також не дали остаточних результатів.

Тож чи можна обійтися без дезодоранту?

Відсутність дезодоранту або антиперспіранту може мати як плюси, так і мінуси в залежності від того, як ви й оточуючі ставитеся до природного запаху вашого тіла.

"Якщо ви перестанете користуватися дезодорантом або антиперспірантом, згодом у вас може з'явитися сильніший запах", - розповіла лікар Аманда Дойл.

"Коли ви припиняєте використовувати такі продукти і більше пітнієте, це створює живильне середовище для надмірного зростання бактерій та грибків, що може призвести до посилення запаху", - додала вона.

Щоб запобігти запаху поту, приймайте душ щодня, приділяючи зоні пахв та інтимним зонам особливу увагу. Також зверніть увагу на одяг з натуральних тканин, який не сприяє активному потовиділенню.