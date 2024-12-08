Чи дійсно маргарин - зло? Експерти пролили світло на вічне питання

Маргарин - продукт, який часто використовується як замінник вершкового масла через його доступну ціну та тривалий термін зберігання. Однак питання про його користь і безпечність для здоров’я викликає багато суперечок серед науковців та дієтологів.
Чи шкідливий маргарин для організму, розповідає РБК-Україна (проект Styler).
Маргарин виготовляється з рослинних олій (соняшникової, соєвої, кукурудзяної тощо) шляхом їхнього перероблення. У процесі виробництва до продукту додають емульгатори, консерванти, ароматизатори, а іноді й тваринні жири.
Переваги маргарину
Низький вміст насичених жирів
У порівнянні з вершковим маслом, маргарин містить менше насичених жирних кислот, які пов’язують із підвищеним ризиком серцево-судинних захворювань.
Відсутність холестерину
Оскільки маргарин виготовляється з рослинних жирів, у ньому немає холестерину, що може бути перевагою для людей із серцевими проблемами.
Збагачення вітамінами
Деякі види маргарину додатково збагачуються вітамінами A, D та E.
Трансжири
Одним із найбільших недоліків маргарину є вміст трансжирів, які утворюються під час гідрогенізації рослинних олій. Трансжири пов’язані зі збільшенням ризику серцево-судинних захворювань, ожиріння та діабету. Хоча сучасні виробники зменшують кількість трансжирів у продуктах, у деяких видах маргарину вони досі присутні.
Штучні добавки
Багато видів маргарину містять емульгатори, барвники та ароматизатори, які можуть викликати алергічні реакції або інші негативні наслідки для здоров’я.
Висока калорійність
Як і будь-який жирний продукт, маргарин є висококалорійним, тому його надмірне споживання може призводити до набору ваги.
Експерти зазначають, що маргарин не є ідеальним продуктом для здоров’я, особливо якщо він містить трансжири. Якщо ви вирішили використовувати маргарин, слід звертати увагу на склад:
Маргарин може бути частиною раціону, але лише за умови уважного вибору та помірного споживання. Здоров’я залежить від загального балансу в раціоні, тому важливо надавати перевагу натуральним продуктам і контролювати кількість жирів у харчуванні.
Дізнайтеся, які олії можна вживати при схудненні.
До речі, названо тип шоколаду, який знижує ризик діабету 2 типу.
В матеріалі використані джерела - Eat this, not That, Health, Nutrients, МОЗ.