Действительно ли маргарин - зло? Эксперты пролили свет на извечный вопрос

Маргарин - продукт, часто используемый в качестве заменителя сливочного масла из-за его доступной цены и длительного срока хранения. Однако вопрос о его пользе и безопасности для здоровья вызывает много споров среди ученых и диетологов.
Вреден ли маргарин для организма, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Маргарин производится из растительных масел (подсолнечного, соевого, кукурузного и т.п.) путем их переработки. В процессе производства к продукту добавляют эмульгаторы, консерванты, ароматизаторы, а иногда и животные жиры.
Преимущества маргарина
Низкое содержание насыщенных жиров
По сравнению со сливочным маслом маргарин содержит меньше насыщенных жирных кислот, которые связывают с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний.
Отсутствие холестерина
Поскольку маргарин производится из растительных жиров, в нем нет холестерина, что может быть преимуществом для людей с сердечными проблемами.
Обогащение витаминами
Некоторые виды маргарина дополнительно обогащаются витаминами A, D и E.
Трансжиры
Одним из самых больших недостатков маргарина является содержание трансжиров, которые образуются при гидрогенизации растительных масел. Трансжиры связаны с увеличением риска сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения и диабета. Хотя современные производители уменьшают количество трансжиров в продуктах, в некоторых видах маргарина они все еще присутствуют.
Искусственные добавки
Многие виды маргарина содержат эмульгаторы, красители и отдушки, которые могут вызвать аллергические реакции или другие негативные последствия для здоровья.
Высокая калорийность
Как и любой жирный продукт, маргарин высококалорийный, поэтому его чрезмерное потребление может приводить к набору веса.
Эксперты отмечают, что маргарин не является идеальным продуктом для здоровья, особенно, если он содержит трансжиры. Если вы решили использовать маргарин, следует обращать внимание на состав:
Маргарин может быть частью рациона, но только при внимательном выборе и умеренном потреблении. Здоровье зависит от общего баланса в рационе, поэтому важно отдавать предпочтение натуральным продуктам и контролировать количество жиров в питании.
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В материале использованы источники – Eat this, not That, Health, Nutrients, МЗ.