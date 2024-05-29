Чи дійсно існує трикутник кохання? Розбираємо теорію

Чи дійсно існує трикутник кохання

І психологи не були б собою, якби не пробували це дослідити. Так зʼявилися теоретичні моделі любові, однією з найвідоміших з яких є трикутна теорія кохання Роберта Стернберга.

Роберт Стернберг - американський психолог, який вивчав тему любовних стосунків.

Він сформулював модель, яка може описати різні види відносин через наявність або відсутність у них трьох компонентів:

перше. Близькість - це почуття інтимності, емоційного звʼязку та приналежності до іншої людини.

Близькість - це почуття інтимності, емоційного звʼязку та приналежності до іншої людини. друге. Пристрасть - відчуття закоханості та сексуального потягу до людини.

Пристрасть - відчуття закоханості та сексуального потягу до людини. третє. Зобовʼязання - у короткій перспективі це рішення залишитися з партнером, а в довгій - наявність спільних планів на майбутнє та відповідальності перед іншим.

Якщо зобразити ці компоненти схематично, то вийде рівносторонній трикутник, за допомогою якого можна описати 8 видів стосунків.

Звісно, реальні стосунки не будуть відповідати певному описаному виду повністю, і в процесі свого розвитку можуть змінюватися, проте цю модель зручно використовувати для опису того, як проявляється кохання у парі, і який компонент можна розвивати, щоб стосунки стали більш гармонійними.

Першим видом відносин буде:

Відсутність кохання (якщо між людьми немає ані близькості, ані пристрасті, ані зобовʼязань). Такі стосунки можна назвати діловими або ж дистантними.

Для любові достатньо навіть одного компоненту:

Симпатія: люди відчувають близькість одне з одним, але немає взаємного потягу чи обовʼязків. Це приємне спілкування, яке може перерости у щось більше або ж лишитися таким.

Закоханість: тут яскраво проявляється пристрасть до іншого, проте немає близькості чи зобовʼязань. Таке кохання можна назвати сліпою одержимістю, бо часто людина повністю охоплена почуттями, і навіть реакція партнера може її не цікавити. Пристрасть може перерости у глибокі стосунки, якщо зʼявиться емоційна близькість.

Пусте кохання: часто стосунки завершуються ним. Це любов без близькості та пристрасті, проте партнери продовжують виконувати дані одне одному обіцянки. Такі відносини також можуть бути у шлюбах за домовленістю, і навіть переходити у сильніші почуття.

Трикутник кохання - це правда чи міф (фото: Freepik)

Часто стосунки виникають за наявності таких компонентів:

Романтичне кохання: у ньому є і близькість, і пристрасть, проте ще не виникли взаємні обовʼязки, особливо довгострокові. Це кохання "цукерково-букетного періоду", коли є сильне захоплення одне одним, "метелики в животі" і відчуття, що партнер - "саме той".

Дружнє кохання: партнери відчувають близькість та мають зобовʼязання одне перед одним, проте пристрасті у стосунках немає. Часто в таких випадках партнери можуть шукати захоплення на стороні чи способи підігріти атмосферу у парі.

Фатальне кохання: сильна пристрасть та зобовʼязання за відсутності близькості. Між партнерами виникає іскра, що може штовхати до дій, проте вона зазвичай швидко згасає і не призводить до дійсно глибоких стосунків.

Досконала любов містить усі три компоненти: партнери відчувають близькість і можуть ділитися одне з одним переживаннями та досвідом, вони мають пристрасний потяг одне до одного і вміють зберігати його протягом тривалого часу, а їхні зобовʼязання одне перед одним прозорі та обидва їх дотримуються.

Такі почуття рідко виникають одномоментно, розвиток стосунків потребує свідомого включення та зусиль обох партнерів, аби досягти довершеного кохання.